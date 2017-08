Velik dan za malčke in njihove starše - dobili bodo nov vrtec

25.8.2017 | 13:40

Malčki se že veselijo novega vrtca, zato so lepo zapeli in zaplesali.

Šentjernej - Za Šentjernej je danes velik dan. Po mnogih letih, pravzaprav več kot desetletju, opozarjanj po prepotrebnem novem vrtcu so danes dopoldne slavnostno podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem del za nov vrtec. To je ljubljansko podjetje Dema plus s partnerjem Riko hiše.

Podpis pogodbe za nov vrtec Čebelica.

Pogodbo sta podpisala župan Radko Luzar in direktor podjetja Denis Perme, dogodka pa se je udeležil tudi ruski veleposlanik Doku Zavgajev z delegacijo.

Kot je dejal župan, je to najlepše darilo ob letošnjem občinskem prazniku Jernejevo in najlepši dan v njegovem županovanju, saj so na vrtec res dolgo čakali, da so prišli do izvajalca del pa je bilo tudi kar nekaj zapletov s pritožbo neizbranega izvajalca. A v drugem razpisu se je le vse srečno izšlo in ovir za gradnjo, na katero je vse pripravljeno, ni več. Kot je ob podpisu pogodbe zagotovil izvajalec del, se bo gradnja začela že v prihodnjih dneh, vrtec pa bo zgrajen v letu dni, to je do avgusta 2018. Projektant novega vrtca je šentrupersko podjetje Esplanada, ki ga vodi Rupert Gole.

Nov vrtec, ki bo nizkoenergetski (ves bo iz lesa), dvonadstropni, sestavljali pa ga bosta dve stavbi, bodo gradili etažno. Prvi del, v katerem bo deset oddelkov, bodo naredili zraven sedanjega, po podrtju obstoječega pa bodo na tem mestu postavili drugi del z osmimi oddelki.

Ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič

Nove pridobitve se še kako veselijo v Vrtcu Čebelica v Šentjerneju, kjer se po besedah ravnateljice Ane Srpčič iz leta v leto ubadajo s prostorsko stisko, saj število rojstev v šentjernejski dolini raste. »Otroci, ki so naša prihodnost, si zaslužijo nov vrtec. Vrtec bo tu ostal in nekoč bodo oni sem vozili svoje otroke v predšolsko varstvo,« je dejala in se za trud pri projektu zahvalila županu in vsem v občinski upravi.

V vrtec Čebelica je trenutno vpisanih 386 otrok, ki jih čuvajo v 23 oddelkih na kar devetih lokacijah po občini.

Iz rok predsednice Društva kmetic Šentjernej Mihaele Blatnik ter Franca Vodopivca iz Društva ljubiteljev praženega krompirja je ravnateljica prejela bon v vrednosti 5.400 evrov, kar so zbrali ob nedavnem 12. Jernejevem kolesarskem maratonu za nov vrtec -tu sta oba društva aktivno sodelovala. Ravnateljica se jim je zahvalila, ravno tako vsem ostalim prostovoljcem, društvom, podjetnikom idr., ki so v zadnjih letih na poseben podračun občine prispevali za nov vrtec.

Predaja čeka

Investicija je ocenjena na tri milijone 90 tisoč evrov brez DDV-ja. Po besedah župana Luzarja 40 odstotkov denarja prispeva Eko sklad, ostalo pa bo šlo iz občinskega proračuna - občina je zato najela dolgoročno posojilo.

Program ob današnjem slovesnem podpisu pogodbe so popestrili najmlajši iz vrtca Čebelica ter vrtčevski pevski zbor vzgojiteljic, ki so ubrano zapele nekaj ljudskih pesmi.

Besedilo in foto: L. Markelj

