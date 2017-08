V preprodajo drog vpletena tudi Novomeščan in Belokranjca

25.8.2017 | 14:10

Foto: PU Ljubljana

Policisti Policijske postaje Bežigrad so pri operativnem delu prišli do podatkov, da skupina na območju Ljubljane vrši preprodajo prepovedanih drog. Z zbranimi obvestili je policistom uspelo zbrati dovolj dokazov, ki so bili podlaga za pridobitev odredbe za hišne preiskave pri 4 osumljencih.

22. avgusta so tako policisti opravili hišne preiskave, med katerimi so našli in zasegli več mobilnih telefonov, sim kartic, računalnikov, elektronske tehnice, okoli 1,5 kilograma prepovedane droge konoplja rastline, okoli 3 kg Amfetaminov, okoli 1 kg tablet prepovedane droge MDMA in nekaj grmov prepovedane droge konoplja smole.

Trem osumljenim, in sicer 23-letniku in Novega mesta, 26-letniku iz Črnomlja in 17-letniku iz Semiča, so policisti odvzeli prostost za čas zbiranja obvestil, nato pa so bili po postopkih izpuščeni na prostost.

34-letni Ljubljančan, ki so mu prav tako odvzeli prostost pa je bil s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so še sporočili s PU Ljubljana.

S. G.