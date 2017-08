Noč na Krki - Prireditev, ki povezuje; v soboto spremenjen prometni režim

25.8.2017 | 14:40

Noč na Krki je že tradicionalna prireditev, ki zadnjo avgustovsko soboto na Loko privabi mnogo obiskovalcev. (Foto: arhiv DL)

Tudi tokrat bodo otroci lahko izdelovali čolničke, ki jih bodo okoli 21. ure spustili po reki Krki.

Novo mesto - Zadnji vikend v avgustu tradicionalno pripada prireditvi Noč na Krki, katere korenine segajo že več desetletij oziroma stoletij daleč. Nekoč je Krka mestu prinašala življenje, obrežja so nudila prekrasne sprehode, poleti je oživelo kopališče na Loki in tudi ribičev dolenjska lepotica nikoli ni razočarala.

Vsakoletna prireditev je družinski praznik, ki je sestavljen iz dopoldanskega športnega programa, aktivnosti na in ob reki Krki, programa za otroke, spuščanja lučk v Krko in večerne zabave za vse generacije. V letošnjem letu je program še posebno bogat, nadgrajen s celodnevnimi aktivnostmi pod okriljem projekta Krka živi.

Omenimo le nekaj dogodkov: Krka živi - dan odprtih vrat aktivnosti na Krki, mednarodni turnir v odbojki na mivki (tekma legend, odprtje novih igrišč na Loki), otroška animacija (ples, glasba, izdelovanje čolničkov...), razstava eksotičnih živali... in seveda zabavni večerni program na Loki, ko bodo na glavnem odru nastopili Dežur, Kingston, Kok Band in El Kachon s prijatelji.

Organizator Zavod Novo mesto ter mnogi soorganizatorji in parterji pravijo, da v programu lahko vsakdo najde nekaj zase in si ustvari najlepši dan in Noč na Krki. Kako je bilo lani, si lahko pogledate tukaj.

Podrobnejši program Noči na Krki 2017 pa je na voljo na uradni spletni strani dogodka.

Spremenjen prometni režim

Zaradi izjemno obsežnega programa, varnosti obiskovalcev in prijetnejšega počutja, želijo organizatorji letos dogodek izvesti v t.i. »brezprometnem« režimu. Popolna zapora ceste na Loko bo pri parkirišču na Novem trgu od 7. ure dalje.

Vse obiskovalce naprošajo, da na prizorišče pridejo peš ali s kolesom, vozila pa pustijo na javnih parkiriščih na Novem trgu, parkirni hiši Portoval ali na parkirišču v Kandiji.

S. G.