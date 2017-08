Onesnažena Temenica na srečo ni povzročila pogina rib; spet ni šlo brez požara v naravi

25.8.2017 | 18:35

Iz Regijskega centra za obveščanje Novo mesto so nas obvestili, da so bili danes dopoldne, malo pred 11. uro obveščeni, da so občani na gladini reke Temenice pri Dolenjem Podborštu pri Trebnjem opazili neznano črno snov.

Gasilci PGD Trebnje so opravili pregled reke v dolžini enega kilometra, vendar vzroka onesnaženja niso našli. O dogodku je bil obveščen pristojni inšpektor za okolje in ostale pristojne službe. Do pogina rib ni prišlo.

Zagorelo ob železniški progi



Iz brežiškega centra za obveščanje pa so nas obvestili, da je ob 15.17 v naselju Loka pri Zidanem Mostu v občini Sevnica gorela podrast ob železniški progi. Gasilci PGD Loka pri Zidanem Mostu so požar na površini 250 kvadratnih metrov pogasili.

S. G.