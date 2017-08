Sklepno dejanje Črnfesta - še dva dni dobre glasbe in zabave

Črnomelj - Dva tedna jubilejnega festivala Črnfest se bližata h koncu. Festival, ki ga ekipa organizatorjev pelje pod sloganom »Dobro za vse«, je ta teden gostil več izvrstnih dogodkov.

V ponedeljek so obiskovalic prisluhnili Zgodbam za odrasle Ane Duša in Špele Ferlic, ki sta bili deset let članici kolektiva Za dva groša fantazije na Radiu Študent, potem pa sta ustanovili društvo Pripovedovalski Variete, kjer se posvečata razvoju in promociji sodobnega pripovedovanja.

V torek so se mnogi iz srca nasmejali imitiranju in komičnem pripovedovanju svoje življenjske zgodbe Saša Hribarja, ki se mu je na odru pridružil imitator Jure Mastnak. Pred predstavo je v atriju potekala tudi fotografska delavnica pod vodstvom fotografa Jana Kocjana. Udeleženci so usvojili osnove fotografije in tudi sami preizkusili svoje fotografske zmožnosti.

Sreda je bila v znamenju otroških nasmehov in zabave, saj so si otroci v atriju ogledali predstavo Pika potuje po svetu. Z nasmehi na obrazu so Piki pomagali iskati očeta, ki jim je na koncu prinesel polno skrinjo zlatnikov in čarobne bonbončke, ki imajo moč, da za vedno ostaneš mlad.

V četrtek so na vrsto prišli navdušenci nad fotografijo in filmom. V grajskem atriju je bila namreč projekcija fotografij foto kluba in kratkih filmov, ki so nastali v Beli krajini na Filmskih taborih Kolpa med leti 2008 in 2017.

Danes in jutri pa sta na vrsti odlična zaključna večera. Nocoj bodo na svoj račun prišli poslušalci metala, saj bodo na odru grajskega atrija nastopile skupine Armaroth, Eruption, Panikk in Infest, ter tako poskrbele za ljubitelje trših zvokov električne kitare.

Za zaključni večer pa bodo obiskovalci od 18. ure dalje imeli priložnost okusiti dobrote Turistične Kmetije Zupančič, ki bo pripravila kulinarični večer “Večerja na kozolcu” nad barom Piccolo. V atriju se bodo predstavili izvajalci rap glasbe. Slišali bomo belokranjske raperje, in sicer najmlajšega aktivnega črnomaljskega raperja SEF ali Romana Križmana in skupino Klinci - rap skupino iz Metlike. Program bo nadaljeval eden prodornejših slovenskih raparjev N’Toko, festival pa bo zaključila skupina Elemental.

