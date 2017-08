Gorela brunarica in motocikel, trčili trije avtomobili

Ponoči, ob 1.36, je na Tanči Gori, občina Črnomelj, gorela stanovanjska brunarica velikosti 8x7 metrov. Gasilci PGD Tanča Gora in Dragatuš so goreči objekt pogasili in pomagali pri čiščenju požarišča. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Črnomelj vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Včeraj ob 16.59 sta pred naseljem Gorenje Skopice, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa, reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe, vlečni službi in očistili cestišče. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 18.10 je v naselju Štalcerji, občina Kočevje, gorel mini motocikel. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevska Reka. O dogodku so bili obveščeni tudi policisti.

Ob 23.33 sta ob regionalni cesti Kočevje–Novo Mesto, občina Kočevje, goreli trava in vejevje. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in Stara cerkev, ki so pogasili 20 kvadratnih metrov vej in suhe trave.

Danes ob 8.00 so gasilci začeli z gasilsko vajo v kraju Grič, občina Trebnje, zato so sprožili sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Velika Loka, Občine, Šentlovrenc, Čatež pod Zaplazom in Trebanjskih Vrh.

B. B.