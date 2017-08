Našim lokostrelcem dve srebrni medalji

26.8.2017 | 09:00

Vir fotografij: Lokostrelska zveza Slovenije

Jesenice na Dolenjskem - Na evropskem prvenstvu v poljskem lokostrelstvu, ki te dni poteka na igrišču za golf pri Gradu Mokrice, so si slovenski lokostrelci včeraj pristreljali dve medalji. Ženska ekipa v sestavi Toja Ellison, Ana Umer in Tina Gutman ter mladinci Staš Modic, Luka Arnež in Gašper Bolčina so bili srebrni.

Slovenke so v finalu morale priznati premoč Italijankam Irene Franchini, Elonore Strobbe in Jessici Tomasi, ki so bile boljše z 59:48.

Mladi Slovenci so prav tako morali čestitati Italijanom. Alex Boggiatto, Eric Esposito in Federico Musolesi so zmagali s 56:48.

Danes se bo za zlato borila mladinka Nala Jurca, za bronasto medaljo pa mladinci Staš Modic, Iva Rusjan in Gašper Bolčina, med članicami si bo skušala evropski naslov pristreljati Ana Umer, Toja Elisson pa bo streljala za bron.

