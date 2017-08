Stavka v Arrivi se zdi vse bolj neizogibna

26.8.2017 | 09:20

Arriva med drugim izvaja tudi mestni potniški promet v Novem mestu. Kako bo ta potekal ob morebitni stavki, nam pred dnevi še niso znali povedati. (Foto: I. N., arhiv DL)

Novo mesto, Ljubljana - Ob nedavno napovedani stavki voznikov avtobusov podjetij v skupini Arriva Slovenija se je vodstvo skupine včeraj prvič srečalo s stavkovnim odborom. Predlagali so mirno rešitev spora in preložitev stavke, ki je napovedana za 4. september, a stavkovni odbor te možnosti ni sprejel, so sporočili iz skupine. Naslednje srečanje bo prihodnji teden, poroča STA.

"Stavkovni odbor je postavil šest za vodstvo nerazumnih in nerealističnih zahtev. Pogoji, ki jih postavlja, dolgoročno gledano vodijo skupino in panogo v propad. Uveljavitev zahtev bi za skupino Arriva po prvi oceni pomenilo več kot 65-odstotni dvig stroška dela voznikov," je dejal direktor in predsednik uprave skupine Arriva Slovenija Bo Karlsson.

Ob tem je dodal, kot so njegove besede navedli v sporočilu za javnost, da je razočaran nad enostransko odločitvijo stavkovnega odbora, saj je stavkovni odbor svoje zahteve vodstvu posredoval šele z grožnjo stavke.

"Sam menim, da je stavka nepotrebna, prav tako stavka ni primerna oblika izražanja nezadovoljstva za dosego ciljev. Dejstvo pa je, da skupina Arriva na izsiljevanje in vsiljevanje zahtev stavkovnega odbora ne more in ne bo pristala, kar je današnjem sestanku bilo povedano tudi predstavnikom stavkovnega odbora," je še poudaril Karlsson.

V skupini se bodo po njihovih besedah s stavkovnim odborom poskušali dogovoriti o zagotavljanju minimalnega števila prevozov za čim manj moteno izvajanje dejavnosti. V predlogu stavkovnemu odboru so se osredotočili na mednarodni linijski prevoz, medkrajevni linijski promet in prevoze delavcev, posebno pozornost pa pred začetkom novega šolskega leta namenili šolskim prevozom.

Ker na včerajšnjem srečanju dokončnega dogovora glede minimalnega števila prevozov niso dosegli, bodo rešitev znova poskusili poiskati prihodnji teden v torek. V vodstvu Arriva Slovenija, ki zaposluje okoli 970 ljudi, še vedno upajo, da bo stavkovni odbor pripravljen na konstruktivno reševanje spora.

Denarja za dvig plač je dovolj

V stavkovnem odboru so pozneje v sporočilu za javnost izrazili razočaranje nad potekom sestanka, "saj s strani delodajalca ni bilo čutiti pravega odnosa, ki bi vodil do rešitev in s tem posledično do neizvedbe stavke v fizični obliki, kot tudi z izjavami, ki jih je podal v medijih, ki ne vodijo v smeri razreševanja nastale situacije".

Kot so navedli, se trenutna urna bruto postavka voznika avtobusa v Arrivi Slovenije giblje okoli pet evrov, kar je le malce več od minimalne urne bruto postavke študenta, ki znaša 4,61 evra. "Naše zahteve so povezane z dvigom urne postavke in spoštovanjem delovnopravne zakonodaje in so povsem legitimne, saj je imela Arriva Dolenjska in Primorska samo lani 13,4 milijona evrov prihodkov in 0,57 milijonov evrov dobička, Arriva Štajerska 16,4 milijona evrov prihodkov in 1,18 milijona evrov dobička, Alpetour pa 21,7 milijona evrov prihodkov in 2,7 milijona evrov dobička," so izpostavili.

Vodilne ter lastnike Arriva Slovenije pozivajo, naj "pospešijo vse aktivnosti, ki bodo resnično vodile v pravo smer". Ob tem so v izjavi za javnost uporabnike cestnega potniškega prometa nagovorili, naj "v kolikor kljub vsemu pride do izvedbe stavke, te ne razumejo kot dejanje 'proti njim', ampak le kot 'krik na pomoč' voznikov avtobusov, ki jim je dovolj nespoštovanja njihovega poklica in želijo le pošteno plačilo za pošteno opravljeno delo, ki bo vodilo tudi v boljše opravljanje storitev, ki jih opravljajo za njih".

Za zdaj tako velja, da bodo 4. septembra ob 8. uri vozniki avtobusov v podjetjih Arriva Dolenjska in Primorska, Arriva Štajerska ter Alpetour potovalna agencija začeli stavkati. Med drugim terjajo dvig urne postavke ter preklic vseh sankcij proti članom sindikata. V času stavke bodo vozniki v skladu z zakonom zagotavljali minimalne storitve.

B. B.

