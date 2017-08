Imate denar skrit v tujini? Dacarji ga bodo zdaj našli

26.8.2017 | 10:30

Ljubljana - Skrivanje denarja v tujini kmalu ne bo več mogoče. Jeseni bo namreč stekla avtomatična izmenjava podatkov o finančnih računih, ki jih imajo državljani članic EU in OECD odprte v tujini. Če zavezanci doslej z obstojem takšnega računa Fursa niso seznanili že sami, bo ta podatke prejela od davčnega organa ustrezne države.

Kot poroča STA, bo Finančna uprava RS (Furs) podatke o finančnih računih bank in hranilnic, kot so plačilni, depozitni ali skrbniški računi, ki jih imajo naši rezidenti odprte v tujini, na podlagi avtomatične izmenjave informacij začela od večine sodelujočih držav prejemati septembra.

To pomeni, da bo prejela podatke o vseh finančnih računih (vključno s podatkom o stanju ali vrednostjo računa), ki jih imajo rezidenti Slovenije odprte v tujini. V primeru kateregakoli depozitnega računa (poslovni, čekovni, varčevalni itd.) bo prejela tudi podatek o skupnem bruto znesku obresti, vplačanih in pripisanih na finančni račun med koledarskim letom.

Trenutno na Fursu vedo za obstoj 40.430 računov v tujini, od tega jih je 28.117 v lasti fizičnih oseb, 12.313 pa v lasti podjetij.

Zavezanec, ki ima odprt plačilni račun v tujini, je že zdaj dolžan tega v osmih dneh od odprtja prijaviti finančnemu uradu. Če tega ne stori, je za fizično osebo zagrožena globa od 200 do 1200 evrov, za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, od 800 do 10.000 evrov, za pravno osebo pa od 1200 do 30.000 evrov.

Vendar doslej te kršitve niti niso mogli ugotavljati, saj bi morali finančni urad vsake posamezne države zaprositi za podatek o morebitnem obstoju finančnega računa za vsakega zavezanca posebej.

Prve podatke o finančnih računih si bo večina sodelujočih držav začela avtomatično izmenjavati septembra za leto 2016, nekatere pa so si izborile enoletno prehodno obdobje. Med njimi sta denimo tudi Avstrija in Švica, ki bosta prvo avtomatično izmenjavo podatkov izvedli šele septembra 2018.

Čeprav bo Avstrija o teh računih poročala šele od septembra 2018 dalje, pa bo že v letošnjem septembru Furs in tudi finančne urade v vseh ostalih sodelujočih državah obvestila o tistih računih posameznikov in subjektov, ki so bili morebiti odprti v zadnjih treh mesecih leta 2016.

B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 5h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni IQ To je enako ko hrošč uniči krompir, zdaj pa grem pošpricat hrošča! E ste izumeli toplo vodo!!!!!! 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Kar je res, je res Mojga dnarja v tujini nihče ne bo našel še manj pa zaplenil ;-))! Tjkunom in poosamosvojitvenim lopovom pa ob nakradenih miljardah tistih 1200€ kazni res predstavlja hud udarec ;-))!! Ti tipi še za zajtrk odštejejo več ;-)!! 5h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni razmaščevalec To je zdaj tako, kakor je včasih (ali pa še sedaj) delovala policija. Na prizorišče pretepa je prišla, ko je bila le-ta že končan. Pobrali in kaznovali so samo pretepene, pretepači pa so pobegnili. 2h nazaj Oceni dzony006 Imate denar skrit v tujini? Dacarji ga bodo zdaj našli IMAM. Kaj pa naj sedaj naredim? Prestavit ga ne morem nikamor, če bo vse pod kontrolo, ali se naj "žrem", medtem ko me bodo Sodišča obravnavala, sodila, jaz pa bom igral košarko, ali se sprehajal po Ljubljani. Sem že čisto paničen. POMAGAJTE, DOKLER ŠE NI PREPOZNO. Ali pa naj se zanašam na tako obravnavo, kot Tajkuni, in ostali "uspešni" maherji, ki jim menda "nihče nič ne more", zato ker veliko politikov, gospodarstvenikov, pa še koga DRŽIJO ZA JAJCA. NAROBE SVET. Preglej samo prijavljene komentatorje