FOTO: Adijo, poletje!

26.8.2017 | 10:15

Foto: Mitja Rodič

Prepih je bil to poletje, ki se, tako kot je trajalo, tudi poslavlja z vročino, vsak dan zelo dobrodošel. Tako ni čudno, da si je posadka agencije Event24 za prizorišče velike zabave ob slovesu od poletja izbrala prav Prepih, kjer se je sinoči začelo dvodnevno rajanje. Za predjed je poskrbela ekipa Petkove pumpe, za glavno jed z vsemi hodi in sladicami pa skupini Gadi in Tequila.

Adijo, poletje! so prireditelji poimenovali tokratno dvodnevno zabavo, s katero se zadnji konec tedna poslavljajo od poletja, ki po dnevnih temperaturah in vremenskih napovedih sodeč kljub za svoj odhod ugodnemu datumu še namerava oditi. Morda se bo z Adijo, poletje! zgodilo, kot se marsikdaj zgodi, ko pustu ne uspe dokončno pregnati zime, a to niti ni pomembno, saj smo se na vročino že navadili in lahko tudi še malo traja, do 13. oktobra, ko se bo na Prepihu začela dvodnevna oktoberfešta, pa se bo zagotovo že ohladilo.

Čeprav je bilo na prizorišču pri restavraciji Prepih na Gornji Težki Vodi ob cesti, ki Dolenjsko povezuje z Belo krajino, ko se je zmračilo, že vse nared za veliko zabavo, pa so obiskovalci, med katerimi je bilo tudi veliko zvestih poslušalcev radia Aktual, Veseljak in tudi Krka, ki se je pred kratkim pridružil skupini Media24, prizorišče, kot je bilo pričakovati, začeli polniti šele po deveti uri, prvi mož organizacije, Matija Bebar, pa si je tedaj že lahko vsaj nekoliko oddahnil.

»Smo morali kar malo pohiteti, da smo zabavo na Prepihu pripravili še pred trgatvijo, ki bo letos nekoliko prej, kot sicer,« je povedal Matija Bebar in dodal, da si želijo s tovrstnimi prireditvami predvsem oddolžiti poslušalcem radijskih postaj za njihovo zvestobo, zato je tudi vstopnina (5 evrov za oba dneva v predprodaji) bolj simbolična, zabava pa tako dostopna vsem, ki se želijo sprostiti ob glasbi priljubljenih skupin.

Za zagnanimi prireditelji iz agencije Event24, ki se ukvarja z organizacijo različnih zabav, srečanj in koncertov že tretje leto, je kar nekaj velikih podvigov. »Naša največja prireditev je vsekakor Aktualov rojstni dan v dvorani Stožice, kjer bo letos 1. decembra, ko bo Radio Aktual praznoval deseti rojstni dan, še posebej veličastno. Med ostalimi večjimi zabavnimi prireditvami bi omenil Splavarjenje v Radečah in Kumfest v Trbovljah, ki smo ga pripravili lani in predlani. Na Prepihu pripravljamo tovrstne zabave trikrat do štirikrat na leto. Na naših zabavah je slišati glasbo in skupine, ki jih tudi sicer lahko slišite v programu naših radijskih postaj, s katerimi tako kot z ostalimi mediji iz skupine Media24 tudi tesno sodelujemo,« pove Matija Bebar in doda, da bo nekoliko izven teh okvirov stopil koncert znamenite francoske romske skupine skupine Gipsy Kings 2. decembra, ko se bo dan po aktualovem rojstnem dnevu v Stožicah vse treslo v ritmu rumbe, flamenca in salse in ko bodo tam zadonele legendarne skladbe Volare, Bamboleo, Maila Me.

Adijo, poletje! pa se bo nadaljevalo že drevi po deveti uri z Aktualovo Galamo, za katero bosta poskrbela Dean on the Mike in Anita Gošte, zabavo pa bosta nadaljevala in jo spravila do vrhunca DJomla KS in mlada hrvaška pevka Petra Kovačević.

I. V.

Galerija



















































































































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni andrej Hm ja imam občutek da so slike podvojene. Mimgrede, sem blazno vesel ker tokrat na slikah nisem prepoznal niti enega. Kdo so vsi ti ljudje? Preglej samo prijavljene komentatorje