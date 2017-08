Tovornjaki ji zdaj ne bodo prišli do živega

26.8.2017 | 19:05

Obnovljeno cesto so odprli član uprave CGP Novo mesto Edo Škufca, župna občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic in direktor Rekona Milan Rojec. (Foto: J. S.)

Naložbe se najbolj veselijo domačini, mnogi so včeraj tudi prišli na slovesnost.

Dober kilometer dotrajane lokalne ceste med Radno vasjo in Poljanami so celostno rekonstruirali.

Radna vas, Poljane - Na meji med občinama Mokronog-Trebelno in Mirna Peč je bilo v včeraj slovesno. Odprli so namreč dober kilometer obnovljene ceste med Radno vasjo in Poljanami, ki je bila že dodobra načeta, saj so pred osmimi leti začeli z gradnjo preboja Radna vas, zato dotrajano prometnico dnevno bremenijo tudi tovornjaki. A cesta je zdaj obnovljena in predvsem varnejša.

Nujna vzdrževalna dela so sicer na dotrajanem odseku lokalne ceste izvajali, toda poškodbe so v zadnjem času postajale vse hujše, zato je bila temeljita obnova nujna. »Po tej cesti se ljudje vozijo v službo v Trebnje, Novo mesto in tudi v Ljubljano. Prometnica je za Raduljsko dolino in tudi za Trebelno zelo pomembna in mislim, da je bil zadnji trenutek, da smo naložbo izpeljali,« je z obnovljeno cesto zadovoljen župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver.

Naložbe sta se hkrati lotili mokronoška in mirnopeška občina ter skupaj obnovili dober kilometer ceste: okrog 600 metrov na območju občine Mokronog-Trebelno in 450 metrov v mirnopeški občini, kjer je omenjeni odsek sicer veljal za enega najbolj dotrajanih.

»Sprva sicer nismo razmišljali o tako kakovostni sanaciji, saj smo dejansko naredili skoraj novo cesto. A gre za povezovalno cesto med obema občinama in verjetno bodo občani, ki se bodo vozili po obnovljeni cesti, zelo zadovoljni,« pa je med drugim dejal župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic, ki sicer še pričakuje, da bodo v prihodnje uredili tudi križišče na Poljanah.

Izbirali najboljše materiale

Za obnovo lokalne ceste Radna Vas-Poljane, ki je potekala julija in avgusta, je bilo skupaj potrebnih 173 tisoč evrov, od tega je mokronoška občina zagotovila 87 in mirnopeška 46 tisočakov. Približno 40 tisoč evrov pa je primaknil izvajalec del v preboju Radna vas, družba Rekon iz Ivančne Gorice. »Še posebej smo se potrudili, da je cesta dobro narejena, izbrali smo tudi najboljše materiale, saj bo treba iz preboja Radna vas odpeljati še kar nekaj materiala, kar bo trajalo še tri do štiri leta,« je povedal direktor Rekona Milan Rojec in dodal, da celostno rekonstruirane ceste, na kateri so uredili tudi odvodnjavanje, tovornjaki ne bi smeli več načeti.

Občani zadovoljni

Obnovljene prometnice pa so zagotovo najbolj veseli domačini, ki so se morali pred tem voziti po ozki in nevarni cesti. »Danes, ko pogledamo cesto, ne moremo verjeti, da smo kaj takega dosegli,« je bil denimo zadovoljen Martin Starič iz Radne vasi. A na odseku so med drugim izravnali tudi tri ostre ovinke, kar bo poleg večje varnosti omogočilo tudi večje hitrosti, zato previdnost na obnovljeni cesti ne bo odveč.

J. S.

