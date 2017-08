Zov Žumberka je zaključil 25. Pridi zvečer na grad

26.8.2017 | 18:35

Metlika - Zaključile so se 25. metliške mednarodne poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad, na katerih se je od 17. junija zvrstilo 13 dogodkov.

Potekalo so na grajskem dvorišču, na dvorišču za gradom, kjer je gostovala opera Seviljski brivec, in v Rosalnicah pod staro lipo, kjer so ljudski pevci in godci že deseto leto zapored peli in igrali kot nekoč. Kot že vrsto let, so julija za mlade v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Metlika pripravili tudi tri brezplačne kino predstave. Skupaj si je prireditve ogledalo več kot 3.000 obiskovalcev, na odru pa se je zvrstilo okoli 300 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške, Kanade in Češke.

"V toplih poletnih večerih smo uživali v glasbi, plesu, operi in predstavi. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno, saj smo se le enkrat selili v kulturni dom," je med drugim ob zaključku metliškega kulturnega poletja dejala Marta Strahinič, predsednica prireditvenega odbora in direktorica Ljudske knjižnice Metlika, ki v sodelovanju z društvom Pridi zvečer na grad in metliško območno izpostavo JSKD pripravlja prireditve.

Za zaključek je nastopilo Društvo Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika, v goste pa so povabili še glasbeno skupino Klasje iz KUD Žumberak iz Novega mesta in KUD Mahično iz Karlovca. Metliški Žumberčani so ob tej priložnosti predstavili zgoščenko, ki so jo izdali ob 10 obletnici društva in so ji, tako kot tudi prireditvi, dali naslov Zov Žumberka.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

