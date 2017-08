Mavričina galerija na prostem spet razveselila Novomeščane

26.8.2017 | 18:40

Ustvarjati skupaj je prijetno. (Foto: I. Vidmar)

Na trgu je ustvarjala tudi Rezka Arnuš, slepa slikarka iz Dolenjskih Toplic. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Takole bi moralo biti na trgu vsako soboto, je izjava, ki jo je bilo danes dopoldne na novomeškem Glavnem trgu večkrat slišati. Staro mestno jedro so tudi tokrat ob koncu počitnic zasedli slikarji iz vse Slovenije, ki jih novomeško likovno društvo Mavrica že deset let zapovrstjo vabi k skupinskem ustvarjanju v Novem mestu.

Tema tokratnega slikarskega srečanja na novomeškem Glavnem trgu je bila, kakopak, jantar v povezavi z Novim mestom. Z njo se je pozabavalo kar enaintrideset slikarjev, ki so poleg članov novomeškega društva prišli med drugim iz Laškega, Murske Sobote, Ljubljane, Gornje Radgone, Ptuja, Celja in še nekaterih drugi slovenskih krajev.

Vodja tokratne kolonije je bil znani novomeški slikar Jože Kotar, ki je tudi mentor v novomeškem likovnem društvu Mavrica. To letos doživlja polnoletnost - osemnajsto leto delovanja.

Kot pravi predsednica društva Vida Praznik, se v društvu enkrat tedensko srečuje in likovno izpopolnjuje dvajset ljubiteljskih slikarjev, dokaz za dolgoletno dobro delo društva pa so številna priznanja in nagrade, ki jih člani dobivajo na različnih prireditvah doma in na tujem.

Radi bi tudi nagrajevali

Galerija na trgu nima tekmovalnega značaja ampak že celo desetletje ostaja predvsem priložnost za srečanje, izmenjavo izkušenj in skupinsko ustvarjanje, čeprav vodstvo prireditve na čelu s predsednico Vido Praznik razmišlja tudi o tem, da bi se to spremenilo: "Če bi nam uspelo zbrati več denarja, bi ob koncu naše kolonije lahko najboljša dela tudi nagradili in s tem privabili tudi bolj znane slikarje. Želeli smo povabiti več slikarjev iz dežel ob jantarni poti, a bi jim morali vsaj povrniti stroške udeležbe, izdati katalog in najboljša dela nagraditi, za kar pa nimamo dovolj denarja, a to vseeno ostaja izziv za prihodnja leta."

Strokovni vodja tokratne Galerije na prostem slikar Jože Kotar je kljub temu z ustvarjenimi deli zadovoljen: "Nastalo je nekaj dobrih del, ki se jih ne bi branila marsikatera ugledna galerija." Izbrana dela s tokratne kolonije nameravajo razstaviti, o tem, kje bo razstava, pa se še dogovarjajo.

Igor Vidmar

