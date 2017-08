Dva helikopterja v UKC, avto v kolesarja

26.8.2017 | 18:50

Ob 8.00 je v bližini Grička pri Željnah, občina Kočevje, na površini 20 x 30 metrov gorel premog v globini do štirih metrov. Gasilci PGD Šalka vas in Klinja vas so s pomočjo delovnega stroja prekopali teren in ga zalili z vodo.

Ob 9.31 so v naselju Grič pri Trebnjem, občina Trebnje, gasilci PGD Občine iz podstrešja stanovanjske hiše odstranili sršenje gnezdo.

Ob 11.41 so na cesti proti kraju Lukovec v občini Sevnica, posredovali reševalci NMP SE in gasilci PGD Sevnica, kjer je osebno vozilo zbilo kolesarja. Reševalci so poškodovanega kolesarja oskrbeli in ga prepeljali v SB Celje. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka ter pomagali reševalcem pri prenosu osebe. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 15.50 je posadko helikopterja Slovenske vojske, v spremstvu medicinskega osebja, iz Brežic prepeljala inkubator z dojenčkom v UKC Ljubljana.

Ob 17.03 je v naselju Vrh pri Hinjah, občina Žužemberk, krajanka padla z lestve in se poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju ter predali dežurni ekipi Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki jo je s posadko policijskega helikopterja prepeljala v UKC Ljubljana.

Ob 16.12 so na Agenciji RS za okolje, Uradu za seizmologijo, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,8 v bližini Šmarjeških Toplic, 55 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Črešnjic in Ždinje vasi pri Novem mestu. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

B. B.