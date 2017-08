Klopotec dajo, kjer je najboljši cviček

27.8.2017 | 08:30

Šentjanškim jurjevalcem je šlo dobro od rok sestavljanje klopotca. (Foto: M. L.)

Tega so postavili v petek. (Foto: M. L.)

Boštjan Ručman je natočil. (Foto: M. L.)

Vinsko gorico Kamenško je preplavila pesem Šentjanških jurjevalcev. (Foto: M. L.)

Kamenško - Društvo vinogradnikov Šentjanž je v vinski gorici Kamenško v petek pri zidanici in vinogradu Ručmanovih postavilo klopotec. Klopotec postavijo pri vinogradniku z najvišje ocenjenim cvičkom. Boštjan Ručman je na letošnjem ocenjevanju v okviru tedna cvička prejel za cviček veliko zlato medaljo, ker je bil njegov cviček z oceno 16,37 enako ocenjen kot cviček kralja cvička. Boštjan je dosegel veliko zlato medaljo tudi za dolenjsko belo in srebrno medaljo za modro frankinjo.

Klopotec so v navzočnosti številnih gledalcev postavili člani pevskega zbora Šentjanški jurjevalci. Klopotec in delo tukajšnjih vinogradnikov je blagoslovil šentjanški župnik Janez Cevec. Zbrane so med drugimi nagovorili še predsednica društva vinogradnikov Šentjanž Renata Kuhar, sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednica krajevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt, cvičkova princesa Dragica Ribič in Boštjan Ručman, ki se je zahvalil vsem, še zlasti družini, za podporo pri vinogradniškem delu.

Po uradnem programu, ki ga je vodila Vesna Perko, je bila pogostitev.

M. L.

