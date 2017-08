Ponoči kar štiri nesreče

27.8.2017 | 08:05

Na cesti Črnomelj — Adlešiči v občini Črnomelj je sinoči nekaj po 19. uri voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem, policiji in vlečni službi ter razsvetljevali mesto nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na cesti Novo mesto — Metlika pri Jugorju pa je nekaj minut pred 21. uro voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste, se prevrnil in obstal na kolesih pod cesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, razsvetljevali mesto nesreče in odstranili več dreves, da so vozilo potegnili na vozišče. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Metlika so poškodovani osebi oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kakšni dne uri kasneje je na cestnem odseku Brežice – Bizeljsko v Dobravi padel motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in z vpojnimi sredstvi počistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči Brežice so poškodovanca oskrbeli na kraju in ga prepeljali v brežiško bolnišnico.

Zadnja »nočna« prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili, pa se je zgodila ob 4.59 na cesti Novo mesto — Metlika pri Vinji vasi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, usmerjali promet, odklopili akumulator in očistili razlite motorne tekočine. Poškodovanih k srečo ni bilo.

M. Ž.