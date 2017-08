FOTO: Jernejeva povorka navdušila kot vedno

27.8.2017 | 09:35

Na vozu sta se v povorki peljala tudi letošnja nova častna občana: Alojz Bambič in Anton Kovačič.

Šentjernej - 24. Jernejevo, kot Šentjernejčani imenujejo svoj občinski praznik, se počasi izteka. Seveda tudi letos ni manjkala tradicionalna sobotna Jernejeva povorka, v kateri so sodelovala številna društva, ne le domača, tudi sosednja. Našteli so jih preko trideset, v njih pa preko tisoč nastopajočih.

Petelin Jernej je bil letos, ko ima deset let, še posebej lep in ozaljšan.

Rdeča nit letošnje povorke je bila "Bilo je nekoč", kar pomeni, da so prikazali življenje, delo in običaje nekoč in danes - kot vedno inovativno in zanimivo, tako da so številni obiskovalci od blizu in daleč res lahko uživali. Seveda povorka ne bi bila tako odlična brez humornih komentarjev voditelja povorke Janeza Selaka, tudi podžupana občine Šentjernej.

Z bonom za deset evrov je nekdo odšel domov s temi petimi kubiki lepega lesa - zbrani denar bo šel za nov vrtec!

V povorki, na čelu katere ni manjkala šentjernejska maskota, petelin Jernej, so se zvrstili gostje na vozovih s konjsko vprego, pa godbeniki, kmetice, gasilci, upokojenci, pevci, športniki, konjeniki, skavti, vrtičkarji, čebelarji, vinogradniki - med njimi seveda tudi letošnji kralj cvička Gregor Štemberger, ekipa zelenih, vozniki starodobnih motorjev in avtomobilov, itd. Prišla je ekipa Prforcenhausa iz Kostanjevice, pa folklorniki iz Škocjana, vinogradniki z Rake, z enim vozom so se pripeljali celo Romi.

Skupni nastop godb.

Mnogi so se na Jernejevem radi pomudili pri hramčku Društva vinogradnikov Šentjernej, kjer so vse dni Jernejevega točili le dobra šentjernejska vina, ter kasneje uživali še v kulinariki ter v kulturno-zabavnem programu na osrednjem prizorišču, kjer so se predstavile tudi vse sodelujoče godbe iz povorke. Otroke je razveseljeval zabaviščni park itd.

Letos je pred povorko v organizaciji Pihalnega orkestra Občine Šentjernej na plac potekal skupni nastop godb. Poleg gostiteljev so skupaj zaigrali še sosednja kostanjeviška, Godba na pihala Šmarješke Toplice, KD Godbe Slovenske železnice, ter Mestna godba Kamnik z mažoretkami. Vse naštete godbe in Orkester Ave Šentjernej so sodelovali v Jernejevi povorki.

Občinski praznik za god sv. Jerneja je Šentjernejčane povezal. Pestro dvotedensko dogajanje se zaključuje danes s farnim žegnanjem in praznično mašo ob 10. uri v farni cerkvi, ki ji bo sledila pogostitev faranov v organizaciji Društva kmetic Šentjernej.

V galeriji utrinki z včerajšnje Jernejeve povorke.

Besedilo in foto: L. Markelj

