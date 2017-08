Jamarji nabirali nova znanja, nejamarje spustili 12 metrov globoko v Apolonovo jamo

27.8.2017 | 11:30

Apolonova jama

Kočevski Rog - Timski duh je eden glavnih elementov jamarstva. In v znamenju tega so se pred skoraj 40 leti jamarji dolenjskih klubov vsaj enkrat letno dobivali na dolenjskih jamarskih taborih in si izmenjavali novice, znanja in novosti. Čez leta je to zamrlo in lani so Dolenjci po dvajset letih znova združili moči in v organizaciji Jamarskega kluba Krka izpeljali srečanje, pripravo letošnjega, devetnajstega, pa je prevzel Jamarski klub Novo mesto.

Tako se ta konec tedna, od petka do danes, sredi neokrnjene narave mogočnih Roških gozdov na mestu, kjer je stala žaga Rog, družijo jamarji iz vse Slovenije, si izmenjujejo izkušnje, predvsem pa izobražujejo o novih tehnikah in načinih jamarstva. Imeli so delavnico merjenja jam, delavnico tovariške pomoči, s katero so želeli izboljšati sposobnosti jamarjev za nudenje tovariške pomoči ponesrečenemu ali izčrpanemu jamarju, ki obvisi na vrvi, ter obnovitveno delavnico pred izpiti Jamarske zveze Slovenije, pa tudi različna predavanja, obiske nekaterih jam na področju Kočevskega, odprtje fotografske razstave in Dolenjski Speleotlon, tekmovanje, ki združuje več jamarskih veščin.

V soboto dopoldne so v želji, da bi približali jamarstvo tudi tistim, ki ga ne poznajo, povabili na jamarski dan. Opogumilo se nas je kakšnih osem. Predstavili so nam opremo, potrebno za raziskovanje jam, in nas nato v spremstvu izkušenih jamarjev spustili okoli 12 metrov globoko v res eno najlepših jam na Kočevskem Rogu – Apolonovo jamo. Jama je bogata z najrazličnejšimi kapniki, zavesami, ponvicami, stebri in drugim jamskim okrasjem. Nedvomno vredna obiska, a le v družbi jamarjev.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

