Dva nova častna občana: Alojz Bambič in Tone Kovačič

27.8.2017 | 13:30

Letošnji občinski nagrajenci.

Šentjernej - Slavnostna seja občinskega sveta Občine Šentjernej je ob Jernejevem kot običajno včeraj minila v znamenju podelitve občinskih priznanj, saj so se ob tej priložnosti spomnili posameznikov in društev, ki izstopajo po svojem delu za dobrobit občine.

Nova častna občana: Tone Kovačič in Alojz Bambič.

Zbrane v Kulturnem centru Primoža Trubarja je najprej nagovoril župan Radko Luzar. Naštel je nekaj glavnih projektov občine, ki napreduje, najbolj pa je vesel pričetka gradnje novega vrtca v Šentjerneju in novih delovnih mest - v času njegovega županovanja jih je obljubil sto, a je sedaj ta številka že podvojena, je dejal. Za dobro delo in sodelovanje se zahvalil delavcem občinske uprave, EDŠ in svetnikom, »saj je vse rezultat skupnega dela«. V občini vidi še veliko potencialov, ki jih bo treba izkoristiti za boljše življenje občanov.

Častna občana sta zapela z oktetovci.

Med nagrajenci najprej omenimo nova častna občna, ki sta postala Alojz Bambič in Tone Kovačič, oba za posebne zasluge pri razvoju občine in večletno delo na družbenem ter kulturnem področju. Kot nekdanja pevca Šentjernejskega okteta sta ob koncu prireditvi celo zapela skupaj z oktetovci, ki so s priložnostnim ansamblom mladih obogatili slavnostno sejo.

Prijetno so presenetili mladi glasbeniki iz šentjernejske doline.

Nagrado občine Šentjernej je za večletno prostovoljno delo na humanitarnem področju prejela Angela Žabkar, ki je letos praznovala tudi častitljivih 90 let. Bila je vestna pri svojem delu v podjetju Podgorje, dolgoletna prostovoljka RK, aktivna pri upokojenskem društvu, karitasu, v cerkvi, vedno pa je rada priskočila na pomoč posameznikom.

Spominske plakete je župan Luzar podelil jubilantom: Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stara vas - Loka za 80 let delovanja, Športnemu društvu Kozorog za 20 let delovanja, Športnemu društvu HOPLA za 10-letnico, Mokropoljskemu klubu mučenikov pa za 30 let delovanja. Podelil pa je tudi kar nekaj županovih priznanj in sicer: Darku Drobežu, vrhunskemu športniku, aktualnemu državnemu prvaku Mednarodne lige tajskega boksa; upokojenemu podjetniku Ivanu Cerjaku; podjetju Gallus SM d.o.o., družinskemu podjetju Lok orodjarstvo in podjetju Trac ob 25-letnici delovanja.

Tomaž Rešetič, Radko Luzar in bon za 10 tisoč evrov za nov vrtec.

Direktor TRAC-a Tomaž Rešetič je poskrbel za presenečenje, ko je županu izročil bom za 10 tisoč evrov za gradnjo novega vrtca v Šentjerneju. Kot je dejal, ob jubileju ne bodo pripravljali kake prireditve ali srečanja s poslovnimi partnerji, pač pa bodo na ta način praznovali in prispevali nekaj za lokalno okolje, saj zelo radi delajo v prelepi šentjernejski dolini.

Dogodku, ki ga je povezovala Anita Petrič, so prisostvovali tudi predstavniki srbske pobratene občine Svrljig in županu izročili priložnostno darilo.

Besedilo in foto: L. Markelj

