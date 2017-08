V strelišču poletel prvi golob

27.8.2017 | 18:30

Ivan Kralj (levo) in Miro Kuljaj (drugi z leve) sta prerezala trak, v slovesni lovski drži je simbolnemu dejanju tam prisostvoval Ivo Kuljaj. (Foto: M. L.)

Mitja je izstrelil prvi strel na uradno odprtem strelišču v Dulah. (Foto: M. L.)

Rogisti LD Trdinov vrh (Foto: M. L.)

Prva stavba Trdinovega hrama v Dulah (Foto: M. L.)

Gabrje - Lovska družina Trdinov vrh je na današnji slovesnosti uradno odprla novo strelišče v Dulah. Po uvodni glasbi rogistov LD Trdinov vrh je zbrane nagovoril predstavnik lovske družine Ivo Kuljaj. Kot je povedal, lovska družina odpira prvi del objektov, ki jih vključuje širši projekt pod skupnim naslovom Trdinov hram.

Tako so danes med drugim predali namenu napeljavo vode in elektrike, novo strelišče z novim strojem za metanje glinastih golobov in hladilnico, zidarski del novega glavnega objekta in urejeno okolico. V celoti naj bi omenjeno območje v Dulah tudi s pričakovanim evropskim denarjem uredili prihodnje leto.

Ivo Kuljaj je poudaril, da so za strelišče zaslužni mnogi. Posebej pa je izpostavil Ivana Kralja in se mu zahvalil »v imenu celotnega lovskega zbora LD Trdinov vrh ter v imenu vseh naprednih ljudi« krajevnih skupnosti Gabrje in Brusnice.

Zbrane sta nagovorila tudi starešina LD Trdinov vrh Miro Kuljaj in Ivan Kralj, ki sta tudi prerezala trak. Kralj je prepričljivo napovedal dokončanje preostalega dela celotnega območja strelišča. Kot je rekel, posebno zahvalo za požrtvovalno delo pri urejanju strelišča zasluži član lovske družine Mitja Barbo.

Mitja je potem tudi izstrelil prvi strel na prvega, v tej, novi dobi Dul, uradno izstreljenega glinastega goloba.

Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki Čebelarskega društva Novo mesto in krajani iz obeh omenjenih krajevnih skupnosti. Lovci so pripravili golaž. Slovesnost so nadaljevali z lovskim strelskim tekmovanjem, prvim takim v omenjenem novem središču v Dulah.

M. L.

