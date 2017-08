Tudi brez poroke je na Semiški ohceti pestro in zabavno

27.8.2017 | 15:30

Semič - Danes že tretji in torej zadnji dan poteka v Semiču 23. Semiška ohcet, ki je največja prireditev v tej po številu prebivalcev najmanjši belokranjski občini. Čeprav tudi tokrat ni bilo mladoporočencev, ki bi si obljubila večno zvestobo, pa je bilo dogajanje na prireditvi zelo razgibano, pestro in zagotovo je vsak – od najmlajšega do najstarejšega – našel kaj zase.

Najbolj živahno je bilo včeraj – del dogajanja si lahko ogledate v galeriji – ko si je bilo mogoče ogledati pripravo zavitkov, plesne nastope, blagoslov kolesarjev in motoristov, prisluhniti petju, glasbi. Na številnih stojnicah je bilo mogoče kupiti spominček, zelo poskrbljeno je bilo za zabavo otrok, pri katerih je bilo največ zanimanja za vlakec Svatek. Na voljo je bilo tudi več delavnic. Skratka, v starem trškem jedru je vse potekalo zelo spontano in v veliko zadovoljstvo obiskovalcev, ki niso prišli zgolj iz Bele krajine.

Zvečer je bil še osrednji program prireditve, na katerem so nastopile folklorne skupine Semiška ohcet, Leščeček, Kalinka, Kres in veterani Akademske folklorne skupine Študent Maribor.

Danes boste ob 17. uri lahko prisluhnili koncertu belokranjskih vokalno-tamburaških skupin, ki se bo nadaljeval z zabavo z Miho Veseličem in zaključkom pohoda od zidanice do zidanice po semiških vinskih goricah.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

