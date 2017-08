V črnomaljski krajevni skupnosti številne naložbe

27.8.2017 | 20:30

Črnomelj - V spomin na dogodek z 11. na 12. avgust 1941, ko so pri vranoviškem mostu odjeknili prvi partizanski streli proti okupatorju, ki so simbolično pomenili začetek vsesplošnega upora v Beli krajini, praznuje krajevna skupnost Črnomelj 11. avgusta svoj praznik. Slovesnost pa so pod lipami na Gričku pripravili včeraj zvečer.

Dogodivščine za otroke so se sicer začele že popoldne. Na osrednji večerni prireditvi pa sta prisotne nagovorila županja Mojca Čemas Stjepanovič in predsednik sveta krajevne skupnosti Jaka Birkelbach. Županja je dejala, da je praznik tudi priložnost za pregled dela v krajevni skupnosti, zato je podrobno predstavila številne naložbe. Poudarila je, da je s sodelavci odprta za ideje in pobude krajanov. Menila je, da je v veliki krajevni skupnosti, kakršna je črnomaljska, ki šteje več kot 6.000 prebivalcev, veliko izzivov, a verjame, da jim bodo kos.

Birkelbach pa je med drugim dejal, da v njihovi krajevni skupnosti živi bogata društvena in družbena dejavnost in pohvalno je, da se vse več ljudi vključuje v tovrstno delo, kar finančno, organizacijsko in moralno podpira tudi krajevna skupnost. Sicer pa tudi precej investirajo in tako so za investicije namenili več kot 60 odst. letošnjega proračuna krajevne skupnosti.

Slovesnost je s svojim nastopom popestrila tamburaška skupina Melos.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

