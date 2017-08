FOTO: Adijo, poletje – drugi dan v znamenju Aktualove Galame

27.8.2017 | 16:45

Foto: Mitja Rodič

Prepih - Drugi večer dvodnevne zabave Adijo, poletje!, ki so jo na Prepihu pripravili odlični organizatorji agencije Event24, je bil v znamenju Aktualove Galame. Galamila sta Dean on the Mike in Anita Gošte, ki jima je sledila razgreta publika tik pod odrom in drugje pod platneno streho in tudi drugod na prizorišču. Odmevala je himna Aktualove Galame, med visoko dvignjene roke so z odra padale majice in brisače, telefoni in drugi snemalniki so delali na polno.

Vročico sobotne noči sta dodatno razgrevala in pripeljala do vrhunca DJomla KS in hrvaška pevska zvezda Petra Kovačević.

Na prizorišču v velikem šotoru in pred njim so se obiskovalci sicer začeli zbirati precej po deveti uri zvečer. Najbolj neučakani so že pred začetkom tudi malce zaplesali.

Mlada hrvaška pevka Petra Kovačevič je seveda tudi tokrat znala skozi celotno svojo odrsko predstavo zanetiti pravcati ogenj navdušenja med oboževalci. V svoje in zadovoljstvo zbrane množice je s svojim glasom in stasom božala in ranila balkansko dušo, z nekaj legendarnimi »kafanskimi« komadi in s primerkom romsko obarvane filmske glasbe pa je razpoloženje pripeljala dobesedno do vrhunca. Letele so majice, letele so brisače, leteli so pogledi, poletela bi publika, če bi le mogla.

Oboževalci zabav, kakršne zna narediti ekipa agencije Event2, pa zdaj že nestrpno čakajo na nove tovrstne dogodke na Prepihu. In do prvega napovedanega ni več daleč.

M. L., Foto: Mitja Rodič

Galerija