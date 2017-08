Na Glavnem trgu najhitrejši Rajović

27.8.2017 | 18:45

Dušan Rajović je bil v ciljnem šprintu premočan za vso konkurenco. (Foto: I. Vidmar)

Najboljši trije na dirki Hrvaška - Slovenija Luka Čotar, Dušan Rajović in Žiga Jerman (Foto: I. Vidmar)

Član novomeške Adrie Mobil Žiga Grošelj si je na zadnjem šprintu na dirki okoli Grma takole izboril skupno drugo mesto. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes popoldne se je na novomeškem Glavnem trgu končala deseta mednarodna kolesarska dirka Hrvaška - Slovenija. Osmi zmagovalec je obetavni srbski kolesar v dresu novomeške Adrie Mobil Dušan Rajović, ki je bil najhitrejši v ciljnem šprintu vodilne skupine petnajstih kolesarjev, drugo mesto je osvojil Luka Čotar iz Kolesarskega kluba Kranj, tretji pa je bil Žiga Jerman iz ljubljanskega Roga.Drugi najbolje uvrščeni Adrijin kolesar je bil Radoslav Rogina, ki je največ pripomogel k Rajovićevemu zmagoslavju, po opravljeni nalogi pa je nekoliko popustil in za zmagovalcem na 17. mestu zaostal za 23 sekund.

Odločilen za razplet je bil pobeg petnajsterice kolesarjev sredi dirke, ki so se jim kasneje pridružili še nekateri, eden zadnjih tudi Rajović. Ker so vsa najmočnejša moštva med ubežniki tudi svoje kolesarje, zasledovalci niso imeli več želje po lovljenju in so v precejšnji vročini za ta čas raje ubrali zložnejši tempo in na cilj prispeli s kar desetminutno zamudo.

Po zmagi je Dušan Rajović, vidno utrujen in tudi srečen, povedal: "Danes sem trpel ves dan. Tempo je bil izredno hiter, bilo je vroče in vzponi na trasi so mi delali velike težave. Klubski kolega Radoslav Rogina mi je ves čas stal ob strani, pomagal in »štukal«, ko je bilo potrebno. Najtežje je bilo na zadnjem od štirih krogov, ko so kolesarji napadali vez čas. Res sem vesel za zmago, ki mi izredno veliko pomeni."

Uvod v današnjo dirko Hrvaška Slovenija je bila včerajšnja tradicionalna dirka Okoli Grma, kjer med člani v kriteriju največ točk zbral Marek Canecky (Amplatz BMC), drugi je bil član novomeške Adrie Mobil Žiga Grošelj, tretji pa Žiga Ručigaj (Rog Ljubljana).

Med starejšimi mladinci je zmagal Gregor Bahč (Adria Mobil), njegov moštveni kolega Žan Rataj pa je bil četrti. Med mlajšimi mladinci je zmagal Jan Bevc (Adria Mobil), Tretji je bil Gaber Vandur (Tanin Sevnica), Boštjan Murn (Adria Mobil) pa je bil peti. Med dečki domači kolesarji niso bili tako uspešni. Med dečki B sta Nejc Lumpert (Adria Mobil) in Grega Podlesnik (Tanin Sevnica) osvojila četrto oziroma peto mesto, med najmlajšimi, dečki D, pa je zmagal Jakob Omrzel (Adria Mobil), Nejc Peterlin je bil tretji, Kristian Tisovec četrti in Nik Rozman (vsi Adria Mobil) peti.

I. Vidmar

