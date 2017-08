Na avtocesti v odbojno ograjo

28.8.2017 | 07:10

Na avtocesti pri Dolenjem Karteljevem, občina Novo mesto, se je včeraj ob pol dvanajstih v smeri proti Ljubljani voznik z osebnim vozilom zaletel v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in očistili razlite motorne tekočine. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poškodovanih ni bilo.

Gorelo ob progi

Ob 8.17 so na Kolodvorski cesti v Kočevju ob železniški postaji zagoreli stari železniški pragovi in suha trava. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili.

Spet sršeni

Ob 15.22 so gasilci PGD Sevnica v naselju Skrovnik, občina Sevnica, odstranili sršenje gnezdo s stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČ VRH;

- od 9:30 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA izvod Grajske njive.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 13:00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA .

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE;

- od 8:00 do 10:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA na izvodu MAČJI DOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območjuTP Nemška vas izvod Vrhule med 8. in 10.30 uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Dolenji Leskovec med 8. in 14. uro.

