Priznal, da je streljal, a s predlagano kaznijo se ne strinja

28.8.2017 | 08:15

Amadeja Kovačiča so na narok pripeljali iz celjskega zapora.

Saša Šarkezi je po streljanju medijem povedala, da je bil njen partner Amadej že dolgo nasilen do nje.

Novo mesto - Kot tujca sta sedela na isti klopi, niti enkrat se nista srečala njuna pogleda. Tako bi v enem stavku lahko opisali nadaljevanje predobravnalnega naroka za Amadeja Kovačiča, na katerega je prišla tudi njegova nekdanja partnerka Saša Šarkezi. Svetlolaso dekle je bilo žrtev marčevskega streljanja v novomeškem romskem naselju Žabjak.

»Danes uradno povem, da tožilstvo za poskus uboja predlaga sedem let zapora, poleg tega še preklic dveh pogojnih obsodb Okrajnega sodišča v Novem mestu in po pravilu o steku izrek enotne kazni sedem let in osem mesecev zapora,« je bil jasen višji državni tožilec Bojan Avbar.

Pooblaščenec oškodovanke, odvetnik Milan Krstič, je dejal, da v tej fazi še ne bo vložil premoženjsko pravnega zahtevka.

Kovačičev odvetnik Aleksander Sitar je izpostavil, da bo njegov klient krivdo priznal, vendar pa da se ne strinjajo s predlogom tožilstva glede kazni, saj da odstopa od obstoječe sodne prakse. »Zato predlagam zaslišanje obtoženca glede okoliščin in izvedenca psihiatrične stroke, ki bo podal mnenje v zvezi z njegovim zagovorom in vplivom teh okoliščin.« Zatrdil je, da na ta način ne nameravajo posegati v vprašanje obtoženčeve prištevnosti.

Za njim je Kovačič jasno rekel: »Priznam, da sem naredil, kar se mi očita, se mi pa zdi kazen tožilstva visoka, saj hočem živeti naprej. Zdaj, ko sem v zaporu, ne jemljem nobenih tablet.«

Tako tožilec kot pooblaščenec oškodovanke sta predlagala, da pred izrekom kazni zaslišijo tudi oškodovanko - Šarkezijevo, ki naj bi povedala, kakšne posledice je na njej pustilo Kovačičevo streljanje, s čimer bo lahko utemeljila tudi odškodninski zahtevek.

Oktobra, ko je sodnik Boštjan Kovič razpisal narok za izrek kazenske sankcije, je mogoče pričakovati, da bo o kazni odločal sodni senat, ki ga je predlagal tožilec Avbar: »Sodba se izreka v imenu ljudstva in naj svoje mnenje pove senat. Mislim, da bomo v tem primeru dosegli večjo stopnjo zaupanja javnosti.«

Tekst in foto: J. A.