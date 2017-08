Kmečke ženske znajo tudi umetniško ustvarjati

28.8.2017 | 10:10

Šentjernej - Čeprav so imele članice Društva kmetic Šentjernej v času Jernejeva ogromno delo, saj so s svojimi dobrotami stregle na številnih dogodkih, so se vseeno potrudile in pretekli konec tedna v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja pripravile še razstavo dobrot, umetniških in ročnih del z naslovom Kmetica, gospodinja, umetnica.

Nekaj članic društva na razstavi, druga z desne je Mihaela Blatnik.

Pekovske dobrote je bilo mogoče dobiti tudi za domov.

Na razstavi so se predstavile ne le z najrazličnejšim pecivom in kruhom, s katerim znova dokazale, da so v peki prave mojstrice, ampak tudi z ročnimi deli. Jožica Rems na primer izdeluje rožice v papirni tehniki, Jožica Zore, Justina Faragona, Tanja Luzar in Joži Gorenc pa se ukvarjajo s kvačkanjem, pletenjem, vezenjem, klekljanjem ipd. Tako so obiskovalci lahko občudovali njihove najrazličnejše prtičke, prte, povštrčke, copatke, košarice… Marina Bučar v prostem času rada poprime za čopič in tako je bilo na razstavi nekaj njenih slik kozolcev. V glavnem vse umetnice delajo doma. Veliko pozornosti je bila deležna tudi lutka, oblečena v dolenjsko narodno nošo - v njej so tudi oblečene članice društva, ko sodelujejo na prireditvah v domači občini in drugod.

Na Jernejevi povorki kot vedno - s traktorjem!

Kot je povedala predsednica Društva kmetic Šentjernej Mihaela Blatnik, so želele z razstavo prikazati, da so kmečke ženske sposobne marsičesa, ne le gospodinjenja in dela na kmetiji. Čez leto organizirajo različne kuharske tečaje, predavanja o prehrani, zdravju, urejanju doma in okolice, pozimi organizirajo telovadbo pod strokovnim vodstvom, plesne večere in ustvarjalne delavnice. Članice, ki so v samostojnem društvu od slovenske osamosvojitve, se rade družijo in sprostijo. Sicer pa ne manjkajo na različnih prireditvah s pekovskimi izdelki in prikazom kmečkih opravil - tudi na letošnji Jernejevi povorki so se vozile s traktorjem in vozom.

Od leta 2014 v adventu povabijo na ocenjevanje in razstavo potic, s čimer želijo ohranjati tradicijo peke domačih potic. To jim uspeva, saj je med sodelujočimi vedno več mladih.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija