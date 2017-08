Z veliko zmago nad Domžalami do tretjega mesta

28.8.2017 | 09:00

Foto: Grega Wernig, m24.si

Krško - Nogometaši iz Krškega so dosegli tretjo zmago v državnem prvenstvu. V 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije so pred domačimi navijači premagali Domžale s 4:2 (1:0). Med strelce so se pri Krčanih vpisali Škrbić, Mujan, Jurina in Gajič, za Domžale pa sta zadela Širok in Hebaj.

Domžalčani so uvodoma zagospodarili v Krškem in neprestano vršili pritisk, prvo nevarno akcijo pa so izpeljali v deseti minuti, ko se je po kombinirani akciji Jureta Balkovca in Jureta Matjašiča v lepi priložnosti znašel Alen Ožbolt, ki pa žoge ni najbolje zadel in priložnost je splavala po vodi. V nadaljevanju so gosti iz osrednje Slovenije še naprej jalovo napadali, medtem ko so se gostitelji spretno branili in svoje priložnosti iskali v nasprotnih napadih.

Večji del prve polovice tekme je minil v ne preveč privlačni predstavi, zato pa je bila končnica izjemno razburljiva in vsebinsko zelo bogata. Najprej so v 42. minuti zapretili gosti, a Ožbolt in Amedej Vetrih nista izkoristila ostrega predložka Senijada Ibričića z desne strani. V naslednjem napadu je domače privržence na noge dvignil Miljan Škrbić in po samostojnem predoru ter natančnim strelom z osmih metrov povedel svoje soigralce v vodstvo z 1:0. Le minuto kasneje je Lovro Bizjak sprožil močan strel z dvajsetih metrov in zadel okvir vrat domače zasedbe, v sodnikovem podaljšku pa je Ibričić po prostem strelu močno in natančno streljal, na pravem mestu pa je bil domači vratar Marko Zalokar in preprečil izenačenje.

Gosti so drugo polovico tekme začeli zelo podjetno, svojo terensko premoč pa so kronali v 54. minuti, ko je po predložku rezervista Rubina Hebaja z leve strani iz ozadja pritekel Matjaž Širok in v polnem teku ter iz voleja natančno zadel za 1:1. Le dve minuti kasneje je bilo znova nevarno pred domačimi vrati, a se je po strelu Matjašiča izkazal Zalokar, ki pa je v 58. minuti vendarle drugič "kapituliral". Pobudnik akcije gostov je bil Ibričić, po njegovem predložku z desne strani pa je v kazenskem prostoru najvišje skočil Hebaj in po strelu z glavo povišal na 2:1.

V trenutkih absolutne premoči izbrancev gostujočega trenerja Simona Rožmana je "neumnost" naredil Miha Blažič, ki je v razmaku dveh minut prejel dva rumena kartona in v 63. minuti predčasno končal tekmo v Posavju. To je povsem porušilo domžalski ritem, kar so gostitelji pridoma izkoristili in uprizorili pravi preobrat.

V 68. minuti je po predložku Marina Jurine z desne strani in napačnem posredovanju Dejana Milića izenačil Tonči Mujan, le dve minuti kasneje pa so gostitelji znova vodili. Po kotu z leve strani je bil Jurina najvišji v kazenskem prostoru in z glavo povišal na 3:2. V končnici tekme so zdesetkani Domžalčani skušali doseči izenačujoči gol. Še najbližje temu so bili v 83. minuti, ko se je Luka Volarič znašel v lepi priložnosti, a se je izkazal domači vratar Zalokar. V izdihljajih tekme so gostitelji dosegli še četrti gol, po hitrem nasprotnem napadu ga je dosegel rezervist Luka Gajič.

Nogometaši Krškega bodo v prihodnjem krogu, 10. septembra, gostilo ljubljansko Olimpijo, ki se je sinoči v derbiju kroga z Mariborom razšla brez zadetkov.

S.G., STA