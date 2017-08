FOTO: Tradicionalno srečanje upokojencev

28.8.2017 | 10:45

V imenu kostanjeviške občine je udeležence srečanja nagovoril župan Ladko Petretič (Foto: M. L.)

Jožef Žnidarič (Foto: M. L.)

Pevke Društva podeželskih žena pod Gorjanci (Foto: M. L.)

Nastopili so tudi kostanjeviški šolarji. (Foto: M. L.)

Studenec - Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavje je tudi letos organizirala srečanje svojih članov iz občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.

Okrog sedemsto zbranih upokojencev, ki so se v soboto zbrali na Studencu, so nagovorili predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavje Jožef Žnidarič, predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik, Ladko Petretič, župan občine Kostanjevica na Krki, ki je organizirala letošnje srečanje, krška podžupanja Ana Nuša Somrak, brežiški župan Ivan Molan, sevniški župan Srečko Ocvirk, Rožca Šonc kot vodja projekta Starejši za starejše pri ZDUS, direktorica izolskega hotela Delfin Nina Golob in predstavnik s Hrvaške, predsednik upokojencev iz Brdovca Željko Gašperinčić.

Program, ki ga je povezovala Melita Skušek, so popestrili učenci osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki z mentorico Mojco Jevšnik in pevke Društva podeželskih žena Kostanjevica na Krki.

M. L.

