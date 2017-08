Ob novih igriščih so se zbrale odbojkarske legende

28.8.2017 | 11:30

Turnir za mlade je bil uvod v slovesnost ob odprtju novih igrišč. (Foto: I. Vidmar)

Skupinska slika nekdanjih odbojkaric in odbojkarjev Novega mesta. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški športni park na Loki je to poletje dobil dve novi igrišči za odbojko na mivki. Uradno odprtje, ki so ga v soboto pripravili v sklopu prireditev Noč na Krki, pa so v Ženskem odbojkarskem klubu Novo mesto in Moškem odbojkarskem klub Krka izkoristili, da so na Loko, kjer se je novomeška odbojka rodila in kjer so nekoč na igrišču iz leša igrali celo tekme prve jugoslovanske oziroma zvezne lige, povabili nekdanje odbojkarje ter jim na koncu ponudili možnost, da so svoje znanje pokazali tudi na igrišču.

Z uradnim odprtjem igrišč in srečanjem odbojkarskih legend, kot so to poimenovali prireditelji, ter turnirjem v odbojki na mivki za kategoriji do 15. in do 17. leta se je zaključil tudi teden odbojke na Loki, kjer so vsako dopoldne imeli brezplačni tečaj odbojke na mivki.

Še posebej prisrčno pa je bilo srečanje nekdanjih odbojkarjev, saj se nekateri, ki so nekoč skupaj preživljali praktično ves prosti čas in med tekmami polnili najprej tribuno igrišča nad Loko, pa na Loki in kasneje v športni dvorani Marof, videli prvič celo po več desetletjih.

