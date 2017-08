FOTO: Kdo je tokrat kriv za onesnaženje Temenice?

Kaj se je tokrat izlivalo v Temenico, bodo pokazale analize.

Na petkov izliv so se odzvali tudi na trebanjski Komunali, ki je upravljavec čistilne naprave Trebnje.

Trebnje - Ribiči so bili minuli petek dopoldne ob pogledu na Temenico spet razočarani. Na gladini reke pri Dolenjem Podborštu pri Trebnjem so namreč opazili neznano črno snov, o čemer smo na naši spletni strani že poročali. »Kaj se je zgodilo, ne vemo,« nam je povedal predsednik pododbora Temenica v Ribiški družini Novo mesto Bojan Arih in dodal, da se je izliv zgodil pri tukajšnji čistilni napravi, kjer so se v preteklosti že srečevali s pomorom rib, nazadnje denimo junija letos, ko so ribiči iz reke potegnili 37 kilogramov poginulih rib različnih vrst.

Kot je še povedal Arih, je bila sreča v nesreči tokrat ta, da so pred nekaj tedni na tem mestu opravili odlov rib, saj so na podlagi preteklih izkušenj pričakovali, da bi se kaj takega lahko zgodilo. »Zelo žalostno in nedopustno je, da strupena snov v reko pride prek čistilne naprave. To vnaprej vemo in ribe selimo,« je bil razočaran. Po prvih ugotovitvah sicer do pomora rib v petek ni prišli, a Arih je povedal, da bo treba živež v Temenici zdaj podrobneje spremljati. Če je bila snov, ki je iztekala v reko, strupena, bodo tudi ribe pomrle.

S trebanjske Komunale, ki je upravljavec čistilne naprave Trebnje, so danes sporočili, da so v petek zaznali črno obarvan dotok odpadne vode na komunalno čistilno napravo. »O dogodku smo nemudoma obvestili Inšpektorat za okolje, policijo na številko 113 ter naročili odvzem vzorcev onesnažene vode pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Ob tem smo zmanjšali dotok vode na čistilno napravo in s čisto vodo razredčili iztok vode iz čistilne naprave,« so zapisali. Po prvih ugotovitvah gre za črno obarvano industrijsko odpadno vodo brez posebnega vonja, vrsta snovi, ki je obarvala vodo, pa bo znana po opravljenih analizah. »Upamo, da bodo pristojni tokrat odkrili povzročitelje in ustrezno ukrepali,« so še zapisali na Komunali Trebnje.

Ribiči so sicer ogled Temenice na območju čistilne naprave opravili tudi v soboto ob 18. uri, ko je v reko še vedno dotekala onesnažena voda, so nam sporočili.

Koliko let že ribiči zaman opozarjajo na nedopustno onesnaževanje te najbolj poznane slovenske ponikalnice, ki jo bremenijo številni črni izpusti, pa preberite v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

