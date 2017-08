Prenova Glavnega trga: Danes podpisali pogodbi z arheologi in gradbinci

28.8.2017 | 13:40

Gradbena dela v sklopu prenove mestnega jedra so ocenjena na 5,6 mio €. Pogodbo sta dopoldne podpisala član uprave podjetja CGP Edo Škufca in župan Gregor Macedoni.

Arheologi bodo na spodnjem delu trga spremljali gradbince, na zgornjem pa so previdena obsežnejša izkopavanja, ki naj bi po besedah Primoža Predana (na sliki desno) trajala 75 dni.

Novo mesto - Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni je dopoldne na rotovžu s članom uprave CGP Edom Škufco in direktorjem podjetja PJP Primožem Predanom podpisal pogodbi tako za gradbena dela kot za arheološka izkopavanja v mestnem središču. Natančna časovnica prenove Glavnega trga še ni povsem znana, saj še čakajo na soglasje ministrstva za kulturo, a po Macedonijevih besedah naj bi z deli začeli v prihodnjem mesecu, po pogodbi pa bodo trajala največ 12 mesecev. Gradbena dela so ocenjena na 5,6 milijona evrov (brez DDV), arheološka pa na 220.000 evrov (brez DDV). Občina pričakuje, da bo pridobila 80 odst. sredstev iz državnih virov in kohezijskih skladov.

»Celotnemu mestu ta projekt prinaša Glavni trg, ki bo lahko zaživel v vsem svojem sijaju. Glavna značilnost je gotovo to, da bo manj prometa, saj ukinjamo tranzitni promet. Dostopnost z avtomobili bo še mogoča, a verjamemo, da bodo številne površine, ki bodo sedaj namenjene pešcem in kolesarjem, na nek drug način oživile to območje,« je Macedoni povedal ob podpisu.

Na dveh tretjinah trga bo še previden enosmerni promet, kar bo veljalo tudi za Kandijski most (v smeri izvoza iz mestnega jedra). Kot je znano, bodo najprej na delu arheologi, takoj za njimi pa gradbinci. V imenu slednjih je Škufca danes zagotovil, da bodo v času prenove večinoma le delne prometne zapore trga, in v naprej zaprosil občane in občanke za razumevanje. »Na trgu je najbolj pomembna obnova kompletnega infrastrukturnega omrežja. To pomeni, da se vsa infrastruktura, ki je sedaj pod zemljo, združi v jašek oz. kolektor, ki bo 3,3 metra visok in dva metra širok. Še bolj pomembna stvar za prebivalce pa je, da bo trg veliko lepše zgledal, popolnoma prenovljen bo, položile se bodo nove granitne kocke po zasnovi arhitektov. Ne nazadnje: tukaj se bo položilo 700.000 novih granitnih kock, kar pomeni 40 vlačilcev,« je še dodal.

Arheologi bodo na spodnjem delu trga spremljali gradbince, na zgornjem pa so previdena obsežnejša izkopavanja, ki naj bi po besedah Predana trajala 75 dni.

Kot smo v Dolenjskem listu že večkrat poročali, tako prebivalce mestnega jedra kot tukajšnje poslovne subjekte najbolj skrbi, kako bodo ob delih in zaporah preživeli naslednje leto dni, pa tudi po sami napovedani spremembi prometnega režima. Na naše vprašanje, kje so obljubljena nadomestna parkirišča v bližini središča, je Macedoni danes odgovoril: »V tem mandatu smo v bližini mestnega jedra omogočili več parkirišč, kot se jih bo po prenovi zmanjšalo. Prav gotovo pa bo nov koncept mestnega jadra v tem, da parkirišč pred vhodi v objekte in poslovne lokale ne bo več. Na mestu je bolj vprašanje, ali bomo občani znali spremeniti svoje navade in vrednostni sistem tako, da bomo v mesto prihajali s kolesom ali peš čez Kandijski most na Glavni trg? Se pravi, da bomo enaka merila, kot jih imamo denimo Novomeščani v Ljubljani, imeli tudi tu.« Župan je danes še dodal, da bodo v prihodnjih dneh sledili sestanki s krajevno skupnostjo Center in ostalimi deležniki, na katerih bodo usklajevali odprta vprašanja in jim pojasnili potek načrtovane prenove.

M. Martinović

petra Bravo! Čestitke! Pogumno naprej. Se že veselimo novega Glavnega trga.

Občan Še zadnji žebelj v krsti propadajočega glavnega trga. Veselje imajo samo tisti ki bodo od prenove deležni denarja. Rip

čestitke Brez poguma ne bo sprememb. prenovo podpiram, čeprav bo veliko dežurnih komentatorjev, ki vse vedo. NM si že dolgo zasluži prenovljeno podobo Glavnega trga. Držim pesti, da uspe in da bo čim manj negativcev, kot so običajno dežurni komentatorji na tej spletni strani.