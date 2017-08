Trebanjci so se poslovili od poletja

28.8.2017 | 15:45

V Trebnjem se je konec tedna odvijal urbani festival Slovo poletju. (Foto: J. S.)

Letošnja zmagovalka Trebanjskega Masteršefa je Darinka Rakar.

Trebnje - V Trebnjem se je minuli konec tedna odvijal tradicionalni urbani festival Slovo poletju, ki ga snuje tukajšnja krajevna skupnost. Od petka do nedelje so se tudi letos prepletali zabava, glasba, šport, kulinarika in ustvarjalnost.

V petek so med drugim pripravili atletski miting za pokal župana Občine Trebnje in borilni spektakel s kickboks borbami po pravilih K-1r na prostem, glavni oder so zvečer zasedli Barbara Leben, MI2 in Avtomobili. V soboto so se čez dan odvijale različne vsebine, za večerno zabavo pa so poskrbeli klapa Šufit, Ivan Zak in Vanillaz. Včeraj so med drugim tretjič zapored pripravili kulinarično tekmovanje Trebanjski Masteršef in drugič zapored avanturistični dogodek Urbani gladiator, festivalno dogajanje pa so sklenili z domačo zasedbo Drugi vagon in letnim kinom.

Trebanjskemu urbanemu festivalu je bilo vreme naklonjeno, s pestrim dogajanjem pa so lahko zadovoljni tudi prireditelji, saj so konec tedna v mestu našteli več tisoč obiskovalcev, največ na petkovem in sobotnem večernem koncertu.

J. S.

