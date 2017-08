Gladina Save bo nihala, zato dodatna previdnost ne bo odveč

28.8.2017 | 17:30

HE Brežice (Foto: M.L., arhiv DL)

Brežice - HE Brežice skupaj z okolico dobiva končno podobo, o čemer smo na našem portalu že poročali. Skladno s terminskim planom izgradnje se vršijo testiranja in preizkusi vgrajene opreme.

Družba HSE Invest zato obvešča občane in druge deležnike, da se bodo testiranja predvidoma izvajala vse do sredine septembra 2017, kar pomeni, da bo lahko nivo vode naraščal ali padal dolvodno od objekta vse do 0,5 m/h in največ skupaj do enega metra. Ravno tako bo nihala tudi gladina vode v akumulaciji.

Nihanja gladine reke Save so predvidena tudi v okviru redneg obratovalnega režima, ki bo sledil obdobju testiranja, in sicer vse v skladu s Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, so še sporočili iz družbe

Vse občane in druge deležnike tako ponovno opozarjajo, da so zaradi nihanja nivoja reke Save in akumulacije, v prihodnje pri izvajanju svojih aktivnosti v bližini reke še posebej previdni in pozorni.

S. G.