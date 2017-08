V hišni preiskavi zasegli telefone, orožje in tudi prepovedano drogo

28.8.2017 | 14:20

Foto: PP Kočevje

Policisti PP Kočevje so na podlagi odredbe sodišča na območju Trat opravili hišno preiskavo pri 27-letni osumljenki in 28-letnemu osumljencu zaradi suma posesti prepovedane droge.

Kot so sporočilu s PU ljubljana, so pri hišni preiskavi zasegli 5 mobilnih telefonov, sim kartice, prenosni disk, 15 nabojev, 720 evrov gotovine v apoenih po 10 in 20 evrov, 15 kom tablet Apaurin, manjšo količino prepovedane droge kokain, manjšo količino prepovedane droge konoplja rastlina, digitalno tehtnico in pištolo znamke Titan, kalibra 6,35 z nabojnikom.

Zoper osumljenca sledi kazenska ovadba.

S. G.