Popoldansko neurje povzročilo številne poplave in težave v prometu

28.8.2017 | 18:45

Neurje z močnim vetrom je to popoldne, po 16. uri, zajelo Dolenjsko in Belo krajino, močne padavine, veter in ponekod tudi toča pa so povzročile precej nevšečnosti tako v prometu kot na objektih. Najhuje je bilo v Trebnjem, kjer je med 16. in 16.30 padlo kar 55 litrov dežja na kvadratni meter.

Kot so sporočili z Regijskega centra za obveščanje Novo mesto, je v Trebnjem, v Štefanu in Nemški vasi voda zalila okoli trideset stanovanjskih objektov, poslovnih objektov, parkirišč in cest. Močan veter je podiral drevesa ob večini cest v občini, podrtih je bilo več električnih in telefonskih drogov. Naš bralec Tomaž G. nam je posredoval tudi video posnetke poplavljenega cestišča v poslovni coni.

Veter je razkril več streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih v Trebnjem, Gorenjih Ponikvah, Velikem Gabru, Malem Vidmu, Rožnem Vrhu in še nekaterih drugih krajih. Na več krajih se je na cestišče zaradi razmočenega terena usula zemljina.

Na intervencijah so posredovali gasilci GZ Trebnje, dežurni delavci Elektra, Cestnega podjetja in Komunale Trebnje.

Rušilo drevesa, zmanjkalo elektrike



V občini Šentjernej je neurje porušilo več dreves ob lokalnih cestah in povzročilo prekinitev oskrbe z električno energijo v kraju Prapreče, Dolenje Vrhpolje, Loka in Gorenje Vrhpolje. Posredovali so delavci JP-EDŠ Šentjernej in dežurni delavci Elektra.

V občini Mirna Peč je veter podrl električni drog in nekaj dreves na lokalne ceste. Posredovali so delavci Elektra in delavci Cestnega podjetja.

Dež poplavil knjižnico in stanovanjske hiše

V občini Novo mesto je v Novem mestu voda zalila prostore Knjižnice Mirana Jarca. Na Otočcu je voda zalila prostore stanovanjske hiše in odprla več meteornih jaškov. V Stranski vasi sta blato in voda zalila stanovanjsko hišo. Na Ratežu je voda zalila gostinski objekt. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto, PGD Stranska vas, PGD Otočec in PGD Ratež.

Sprožil se je plaz

V kraju Potok se je na cesto sprožil manjši zemeljski plaz. Posredovali so delavci Cestnega podjetja.

V občin Žužemberk je bilo podrtih več dreves na lokalne ceste. Posredovali so delavci Cestnega podjetja.

Bela krajina brez večjih težav

V Metliki na ulici Belokranjskega odreda je veter razkril streho poslovnega objekta, na delu pa so bili metliški gasilci. O drugih nevšečnostih zaradi vetra in dežja v Beli krajini nismo bili obveščeni.

Noč naj bi bila mirna

Kot napovedujejo meteorologi, se bodo nevihte z nalivi pojavljale še do večera, v prvi polovici noči se bo ozračje umirilo.

S. G.

Video 1 - Poplave v Trebnjem, 28.8. 2017, avtor Tomaž Gorec Video 2 - Poplave v Trebnjem, 28.8. 2017, avtor Tomaž Gorec

