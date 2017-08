Zabavali so se na jadrnicah in ob njih

Dunking Devils so navdušili kočevsko občinstvo.

Letošnji Beer fest na Kočevskem je bil prvi, a ga organizatorja, Grega Vlašič in Domen Peček, ki sta ga letos organizirala v sodelovanju z Zavodom Kočevsko, napovedujeta tudi za naslednje leto.

Na kočevskem jezeru je potekala že druga regata, ki šteje za slovenski pokal.

Kočevje - Pretekli vikend je bil na Kočevskem v znamenju jadranja in piva. Potekala sta namreč Sailing weekend Kočevsko 2017, v okviru katerega je v soboto in nedeljo potekala na Kočevskem jezeru regata z jadrnicami razreda fireball in flying junior, ter prvi Beer fest na Kočevskem, zaradi katerega so se v soboto na obali ob Kočevskem jezeru ljubiteljem jadranja pridružili tudi številni drugi obiskovalci.

Regata je štela za slovenski pokal in je na Kočevskem jezeru potekala že drugič zapored. Organiziral jo je Jadralni klub Kočevje v sodelovanju z Zavodom Kočevsko. Na regati je sodelovalo 10 jadrnic z jadralci iz vse Slovenije, med katerimi se je prvič na regati predstavila posadka iz Novega mesta, prvič pa sta se regate udeležila tudi člana kočevskega jadralnega kluba Gregor Memedović in Andraž Hribar. Novomeščana sta med tremi ekipami v razredu fireball osvojila 3. Mesto, za kočevska jadralca pa je predsednik Jadralnega kluba Kočevje Božidar Peteh povedal, da sta prvič tekmovala skupaj in še nista imela barke pripravljene tako kot drugi v njunem razredu flying junior, zato tudi na kakšno visoko uvrstitev nista mogla računati.

Jadralcem vreme ni bilo naklonjeno, saj je bi veter šibak. V soboto so zato izpeljali le dva plova, v nedeljo pa štiri. Je pa bilo lepo sončno vreme idealno za prvi Beer fest na Kočevskem. Kot je povedal v imenu organizatorja Grega Vlašič iz kočevskega lokala Kava bar Zeus, sta s prijateljem Domnom Pečkom in v sodelovanju z Zavodom Kočevsko, prireditev organizirali, ker želijo dvigniti kulturo pitja piva. Letos so lahko obiskovalci na prireditvi poskusili 17 različnih piv sedmih manjših pivovarn iz Slovenije in enega pivovarja iz Hrvaške, v napovedi 2. Beer festa pa Vlašič in Peček že sedaj za prihodnje leto obljubljata, da bosta skušala pripeljati še več pivovarjev. Prireditev so obogatili s ponudbo kulinaričnih dobrot, obiskovalce, predvsem najmlajše pa so v soboto popoldan ob Kočevskem jezeru navdušili tudi člani svetovno znane akrobatske skupine Dunking Devils.

