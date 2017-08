Gingersnap in Lana Zrinjanin v Ljutomeru slavila zmago

29.8.2017 | 09:45

Gingersnap in Lana Zrinjanin sta slavila zmago v Ljutomeru.

Šentjernej - Preteklo nedeljo so na kasaških dirkah, ki so potekale na hipodromu v Ljutomeru, uspešno nastopili tudi člani in članice Kluba za konjski šport Šentjernej. Kot sta povedala Rok Hočevar in Lana Zrinjanin, so dirke kljub samo petim točkam sporeda in manjši udeležbi konj ob izjemno pripravljeni stezi postregle z zanimivimi razpleti in odličnimi časi.

Taxi NP (IT) in Vesna Šuštaršič

Osrednja točka sporeda je bila rejska dirka za triletne kasače pasme ljutomerski kasač. Omenjeno dirko je dobil odlični Didier Bleu na vajetih Darje Dolinšek Trontelj z izjemnim kilometrskim časom 1.15,8 na razdalji 2100 m.

Tokrat sta Klub za konjski šport Šentjernej zastopala le dekleta in dva kasača, a zelo uspešno. V 2. točki sporeda sta zmago, kljub napaki na nasprotni ravnini, a z odličnim finišem, slavila Gingersnap in Lana Zrinjanin s kilometrskim časom 1.18,2 na razdalji 2.100 metrov. Kljub muhasti naravi je Gingersnap še enkrat dokazal, da se na ljutomerskem ovalu počuti kot doma.

V 4. točki sporeda pa se je ponovno izkazala Taxi NP (IT), ki je z Vesno Šuštaršič v štartu iz obrata osvojila 2. mesto z izvrstnim kilometrskim časom 1.16,4 na razdalji 2.160 metrov. Čeprav so zaradi napak sotekmovalcev sodniki trikrat ponavljali štart, sta ohranili mirno kri. Premoč sta morali priznati le Luther Kingu, lanskemu konju leta.

L. M., foto: Rok Bregar