Tokrat na udaru Dolenjska, Posavju in Beli krajini prizanešeno

29.8.2017 | 07:05

Včeraj v Trebnjem

Na območju med Ljubljano, Litijo in Novim mestom so se včeraj popoldne razbesnela neurja, ki so razkrivala strehe, podirala drevesa, meteorna voda pa zalivala ceste, kleti ... V Trebnjem je, kot smo že poročali, veter razkril več streh, meteorna voda je poplavila nekaj kleti, zemljino je naneslo na nekatere ceste. Neurje z močnim vetrom se je razbesnelo tudi nad Žužemberkom, Novim mestom, Stražo in Mirno Pečjo.

V davišnjem poročilu regijski center za obveščanje dodaja še nekaj podatkov o posledicah neurja:

Ob 18.34 je v Podgori, občina Straža, v neurju podrto drevo padlo na garažo in oviralo promet na cesti. Gasilci PGD Dolenja Straža so drevo odstranili.

Ob 19.15 so v Paderšičevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto prekrili del razkrite strehe, ki jo je razkril močan veter.

Ob 17.25 pa so meteorne vode in blato zalile dvorišče in prostore gostinskega objekta v Selih pri Ratežu, občina Novo mesto. Prostore in dvorišče so očistili gasilci PGD Ratež.

Prevrnil se je s traktorjem

Ob 20.23 se je na cesti od Črnomlja proti Semiču, pri odcepu za Rožanec, prevrnil voznik s traktorjem in prikolico. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali ponesrečencu do prihoda reševalcev in pomagali reševalcem pri oskrbi ter urejali promet na kraju dogodka. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Iz motorja se je kadilo

Ob 19.19 se je na avtocestnem počivališču Čatež ob Savi, občina Brežice, kadilo iz predela motorja tovornega vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na tovornem vozilu in počistili razlite motorne tekočine na parkirišču. Posredoval je dežurni delavec Dars-a.

Bili so brez vode

Ob 20.18 je bila zaradi okvare glavnega oskrbovalnega vodovoda v naselju Stranje pri Škocjanu prekinjena oskrba s pitno vodo v naseljih Stranje pri Škocjanu, Dobrava pri Škocjanu, Hudenje, Čučja mlaka, Hrvaški Brod, Čisti breg, Zameško in Koprivnik. Dežurni delavci Komunale Novo mesto so okvaro odpravili do 23.00.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ , izvod Boldraž.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 8.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ ŠOLA;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU in TP DOBRNIČ;

- od 11.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2;

- od 12.00 do 12.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC;

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČINE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.