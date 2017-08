Adria Mobil znova na največjem salonu karavaninga na svetu

29.8.2017 | 09:00

Adria Mobil tudi letos razstavlja svoje produkte na skupno 2600 m2 razstavnih površin. (Foto: BOBO)

Že tretje leto zapored se v Düsseldorfu predstavlja tudi tovarna pohištva Podgorje Šentjernej. (Foto: BOBO)

Salon v Düsseldorfu je eden najbolj atraktivnih na svetu. (Foto: BOBO)

Düsseldorf, Novo mesto - Te dni v nemškem Düsseldorfu poteka največji salon karavaninga na svetu, ki predstavlja enega najbolj pomembnih poslovnih dogodkov na področju karavaninga. Na njem se med več kot 600 mednarodnimi proizvajalci vozil in opreme ter ponudniki storitev za prosti čas tudi letos predstavlja novomeška Adria Mobil.

Organizatorji sejma znova pričakujejo preko 200 tisoč obiskovalcev, od tega jih preko 60 tisoč pride na ogled sejma kar z lastnimi vozili za prosti čas. Zaradi velikega interesa je razstavišče letos bogatejše za novo halo, tako, da jih je zdaj 13, skupaj z razstaviščnim prostorom na odprtem pa celotna razstavna površina zdaj znaša preko 214.000 kvadratnih metrov.

Na letošnjem düsseldorfskem salonu se predstavlja 130 različnih blagovnih znamk, pod katerimi bodo proizvajalci postavili na ogled preko 2.100 vozil za prosti čas. Med tremi najbolj uglednimi in prepoznavnimi je znova tudi blagovna znamka Adria, ki se predstavlja v družbi največjih evropskih konkurentov proizvajalcev vozil za prosti čas.

Družba Adria Mobil tudi letos razstavlja svoje produkte na skupno 2600 m2 razstavnih površin, od tega je nekaj več kot 2000 m2 namenjenih prikolicam in avtodomom blagovne znamke Adria (skupno 28) ter blagovne znamke Sun Living (skupno 7), skoraj 600 m2 pa je namenjenih predstavitvi Adrinih vanov serije Twin (skupno 11).

Že tretje leto zapored se v Düsseldorfu predstavlja tudi tovarna pohištva Podgorje Šentjernej, podjetje v skupini Adria Mobil specializirano za izdelavo karavaning in yahting pohištva ter pohištva specialne izvedbe. Podgorje letos razstavlja pod zanimivim sloganom »Dotakni se prihodnosti« / »Touch the future«, prikazuje pa tehnološko razvojni korak naprej v prihodnost na področju specializiranega pohištva. Razstavljeni pohištveni elementi namreč prikazujejo nove tehnologije (hidrografika, uvedba umetnega materiala epoxi v pohištvo, »soft touch« tehnologija lakiranja) ter digitalizacijo pohištva, kar predstavlja nov razvojni potencial v karavaningu.

Na letošnjem sejmu je posebna pozornost namenjena tudi blagovni znamki Sun Living, ki s sezono 2018 vstopa v nov življenjski ciklus. Gre za blagovno znamko, ki ima na področju evropskega karavaninga dolgo tradicijo v vstopnem prodajnem razredu, in je v lasti Adrie Mobil že od leta 2007.

»Če smo v letu 2007 prodali dobrih sto počitniških vozil blagovne znamke Sun Living, bomo v sezoni 2017 realizirali tisoč in nekaj sto enot. Naš cilj pa je da do leta 2020 posredujemo na trg kar nekaj tisoč enot, kar je zagotovo ambiciozno, toda tudi uresničljivo,« je ob predstavitvi nove Sun Livingove zgodbe dejala generalna direktorica Adrie Mobil, d.o.o., Sonja Gole, ki pa nad proizvodnimi in prodajnimi rezultati dolenjskega proizvodnega in izvoznega biserja v celoti ne skriva zadovoljstva.

»Adria Mobil je poslovno leto 2016 znova zaključila z rekordnimi rezultati. Na trg smo poslali 13.318 enot – od avtodomov, prikolic in vanov do počitniških hišic in s tem ustvarili 354 milijonov evrov prihodkov iz naslova prodaje, kar je za 17 odstotkov več od tudi sicer rekordnega leta 2015. Skupina Adria Mobil je ustvarila za 28 milijonov evrov dobička in s podobnim trendom nadaljuje svoje poslovanje tudi v letošnjem letu,« je poudarila Goletova.

Salon v Düsseldorfu pa je znova prvi in hkrati ključni pokazatelj branžnih trendov za prihajajoče leto, pri čemer igrajo najbolj pomembno vlogo prav kupci. Ti množično obiščejo nemški salon karavaninga tudi zaradi celovite ponudbe dodatne opreme in turističnih storitev. Tudi zaradi tega bo družba Adria Mobil že drugo leto zapored namenila del svojega osrednjega razstavnega prostora še za promocijsko kampanjo Slovenske turistične organizacije »I feel Slovenia. Green. Active. Healthy. Your caravanning destination«. Hkrati je Adria Mobil aktivno vključena tudi v akcijo vzpostavljanja mreže postajališč za avtodome v slovenskih občinah, katerih število je od lanskega leta naraslo na 72. Cilj, ki ga zasledujejo na projektu vzpostavitve te, pa je vsaj 100 postajališč do leta 2018, so še sporočili iz podjetja.

S. G.

