Pred novomeško bolnišnico so posredovali tudi specialci

29.8.2017 | 10:10

Novo mesto - V nedeljo zvečer so prometni policisti v Novem mestu peljali za voznikom osebnega avtomobila, ki ne le, da ni upošteval rdeče luči pri semaforju, ignoriral je tudi modre luči in sirene policijskega vozila. Ko se je na šmihelskem mostu, kjer so na rdeči luči stala druga vozila, hotel izogniti policistom in pobegniti, mu je zmanjkalo prostora. 42-letni Novomeščan je trčil v zadnji del službenega vozila prometnih policistov ter se pri tem lažje poškodoval, zato so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico.

Tam se je začelo zbirati več njegovih znancev in ker je vse kazalo na kršitev javnega reda in miru, je operativno komunikacijski center v novomeško bolnišnico napotili več policistov, med njimi tudi policiste posebne policijske enote. Čez kakšno uro se je situacija umirila, občane pa so policisti napotili domov.

42-letnika so v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj in cestnoprometnih prekrškov, ima veljavno vozniško dovoljenje, njegov Ford Focus pa je veljavno registriran. Prisotnosti alkohola policisti pri vozniku niso ugotovili, so pa odvzeli registrske tablice vozila, ki je bilo zaradi trka nevozno. Zaradi več prometnih prekrškov mu bodo napisali plačilni nalog, prav tako pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.

S. G.

