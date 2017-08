Šolarji kmalu v novih prostorih

29.8.2017 | 11:00

Prizidek k šoli je zgrajen, v teh dneh bo še lepšo podobo dobila tudi okolica podružnične šole v Višnji Gori. (Foto: Gašper Stopar)

Župan Dušan Strnad si je tudi sam ogledal veliko pridobitev za Višnjo Goro. (Foto: Gašper Stopar)

Višnja Gora - Le še nekaj dni nas loči do začetka novega šolskega leta 2017/2018, ko bodo učenci spet zasedli šolske klopi. Še posebej veselo bo na podružnični šoli v Višnji Gori, kjer se gradnja tamkajšnjega prizidka zaključuje. Nov prizidek vsebuje šest novih učilnic, sanitarije in tri tehnične prostore. Izgradnja prizidka je bila nujno potrebna zaradi povečanega prirasta prebivalstva, tako naravnega kot selitvenega.

Takole je pred dnevi izgledala učilnica, te dni jo bodo dokončno opremili še s stoli in klopmi, da bo 1. septembra nared za šolarje. (Foto: Gašper Stopar)

Na prizidku šole je bil v petek uspešno izveden tehnični prevzem objekta, te dni pa bodo pridobili še uporabno dovoljenje. Pred začetkom šolskega leta v notranjosti objekta sledi še montaža pohištva v učilnicah in ostalih prostorih ter zunanja ureditev okolice šole. Župan Dušan Strnad si je tudi sam ogledal veliko pridobitev za Višnjo Goro in svoje zadovoljstvo nad hitro in zanesljivo gradnjo, skupaj z občani, delil na družbenem omrežju, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Občina Ivančna Gorica je za navedeni projekt pridobila dobrih 148 tisoč evrov nepovratnih finančnih sredstev, saj je uspešno kandidirala na javnem razpisu "Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (nepovratna spodbuda 40SUB-LS16)", ki ga je objavil Eko sklad. Eko-sklad bo prispeval sredstva za ovoj stavbe, toplotno črpalko ter lesena okna.

