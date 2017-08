Odziv na onesnaženje Temenice

29.8.2017 | 11:55

Struga temenice nad trebanjskim kopališčem, datum 28. 8. (Foto: Komunala Trebnje)

Struga temenice ob zapornici pri trebanjskem kopališču, datum 28. 8. (Foto: Komunala Trebnje)

Struga Temenice nekaj 100 metrov nad trebanjskim kopališčem, datum 28. 8. (Foto: Komunala Trebnje)

Tolmun Temenice pod mostom pri ČN Trebnje, datum 28. 8. (Foto: Komunala Trebnje)

Trebnje - Na naše včerajšnje poročanje o petkovem izlivu neznane črne snovi v reko Temenico se je odzval še direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič, ki je želel glede zadnjega incidenta podati nekaj dodatnih pojasnil.

Njegov odziv v nadaljevanju objavljamo v celoti.

»V noči iz četrtka, 24. 8. 2017, na petek, 25. 8. 2017, so neznani storilci v kanalizacijski sistem mesta Trebnje nedovoljeno izpustili velike količine intenzivno črno obarvane tekočine, ki je povzročila onesnaženje komunalnih odpadnih vod v kanalizacijskem sistemu in posledično onesnaženje reke Temenice. Barvilo je tako intenzivne barve, da ga čistilna naprava kljub ustreznemu delovanju ni uspela očistiti. Obarvana voda je iz čistilne naprave iztekala še četrti dan po izpustu v kanalizacijski sistem.

O dogodku smo nemudoma obvestili Inšpektorat za okolje, policijo na številko 113 ter naročili odvzem vzorcev onesnažene vode pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Ob tem smo zmanjšali dotok vode in s čisto vodo razredčili iztok vode iz čistilne naprave.

Naši sodelavci so ob pregledu kanalizacijskega sistema ugotovili, da je do onesnaženja prišlo na lokaciji višje mesta Trebnje, saj so obarvanost odpadne vode ob prvem pregledu kanalizacijskega sistema po onesnaženju tam še opazili.

Po prvih ugotovitvah gre za črno obarvano industrijsko odpadno vodo brez posebnega vonja. Vrsta snovi, ki je obarvala vodo, bo znana po opravljenih analizah, ki jih opravlja nacionalni laboratorij. Policija, ki smo ji posredovali naše ugotovitve, je onesnaženje preiskala, zato upamo, da bodo pristojni povzročitelje odkrili in zoper njih ustrezno ukrepali.

V reki Temenici je bilo ob iztoku iz čistilne naprave v času onesnaženja prisotnih precej rib, vendar do pogina ob zadnjem onesnaženju na srečo še ni prišlo. Vzrok temu je, da snov najverjetneje ni bila akutno škodljiva za ribe, verjetno pa tudi zato, ker je čistilna naprava do določene mere uspela onesnaženje očistiti.

Ob tem nekateri zopet skušajo zlorabiti reko Temenico za neupravičeno obtoževanje in iskanje dežurnega krivca za stanje, v katerem se le-ta nahaja.

Potrebno je vedeti, da v letošnjem poletju pred zadnjim nalivom dne, 28. 8. 2017, reka Temenica v določenih odsekih sploh ni imela pretoka. Določeni deli reke so bili popolnoma suhi. Voda se je zadrževala zgolj v tolmunih in poglobljenih delih reke. Pretok v spodnjem delu je bil pogojen izključno z iztokom vode iz čistilne naprave, ki je v tem delu zagotovo izboljšal stanje reke. To potrjuje tudi intenzivno zadrževanje rib ob iztoku iz čistilne naprave.

Ob ugotovljenih pogostih poginih rib se pozabi povedati, da se le ti dogajajo tudi gorvodno od čistilne naprave, za kar pa delovanje čistilne naprave ne more biti razlog.

Ne nazadnje je v zvezi s tem potrebno povedati, da vse analize vode na iztoku iz čistilne naprave, ki so bile nenapovedano opravljene v zadnjih letih, potrjujejo njeno zelo dobro delovanje.

Nihče očitno ne želi iskati oziroma razpravljati o dejanskih razlogih za stanje Temenice, v kakršnem je, in o dejanskih rešitvah, ki bi zmanjšale verjetnost poginov rib v poletnem času.

Rešitve so na eni strani povezane z izpusti padavinskih vod mesta Trebnje ter nekontroliranimi izpusti fekalij iz individualnih greznic in na drugi strani s povečanjem pretočnosti in vsebnosti kisika reke Temenice.

Menim, da je potrebno zagotoviti večje kapacitete za zadrževanje meteornih vod na javnem kanalizacijskem sistemu ter sistematično gradnjo individualnih zadrževalnikov in drugih sistemov, s katerimi se bo zmanjšal odvod meteorne vode v kanalizacijske sisteme. Preprečiti bo potrebno tudi nekontrolirane individualne izpuste iz greznic. V okviru sanacije reke Temenice bo verjetno potrebno zagotoviti večjo pretočnost in vsebnost kisika v poletnem času. Ob tem je verjetno potrebno preučiti tudi razloge in iskati rešitve za stanje, kakršno je bilo v letošnjem poletju, ko je bil še v odseku Temenice pri Velikem Gabru pretok vode intenziven, nekaj kilometrov niže pa je bila struga suha.

V kolikor je dejanski interes, da storimo nekaj za reko Temenico in okolje, bomo skupaj iskali možnosti za izvedbo zgoraj navedenih ter verjetno še določenih drugih rešitev. Storilce, ki nekontrolirano izpuščajo škodljive snovi oziroma neočiščeno vodo v kanalizacijski sistem oziroma v Temenico, pa je potrebno identificirati in kaznovati.

Stanko Tomšič, Komunala Trebnje d.o.o.«

J. S.

novejši najprej Komentarji (2) 4h nazaj Oceni vih ta komentar direktorja komunale je čisto zavajanje ljudi nenapovedani monitoringi jih ni ker če bi bili nenapovedani bi jih v komunali morali opravljati vsak mesec ker bi bili neustrezni čistilna naprava v Prapročah ne deluje saj sistem ki je vgrajen zahteva prisotnost vsaj 4ure vzdrževalca kar pa v komunali ni za direktorja pa je glavno da zaliva iz vodovoda svoj vinograd in te njegove trditve ne pijejo vode vsako resno kom podjetje ima dan odprtih vrat 2h nazaj Oceni urh To z našo reko je res žalostno... Kar se pa komunale tiče, je pa itak poglavje zase.. Včeraj je padal dež, pa je iz hidranta na nogometnem igrišču kljub temu se zalivalo igrišče (takoj po dežju)... Zanimivo bi bilo videti kdo je dovolil koriščenje vode iz hidranta za zalivanje nogometne zelenice in pa gdo to plača!? Preglej samo prijavljene komentatorje