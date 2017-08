Zasegli prepovedano drogo in orožje

29.8.2017 | 12:45

Foto: PU NM - PP Brežice

Brežiški policisti so v petek skupaj s policisti - vodniki službenih psov in kriminalističnimi tehniki sektorja kriminalistične policije, na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 35-letniku iz okolice Brežic, zaradi suma, da bodo našli prepovedano drogo in druge predmete, ki jih je po zakonu potrebno zaseči.



V hišni preiskavi so nato v rastlinjaku za stanovanjsko hišo našli več

rastlin konoplje in nekaj kilogramov posušenih rastlinskih delcev zelene

barve, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo.



Poleg sumljivih rastlinskih delcev so pri 35-letniku našli še več kot tri

tisoč nabojev različnih kalibrov (od nabojev kalibra 22 do nabojev za puško

šibrenico kalibra 12), pištolo neznane znamke z optično napravo in dušilcem

zvoka, tri lovske puške in menjalno cev za lovsko puško. Za orožje ni imel

dovoljenj oziroma ustreznih orožnih listin. Izvor orožja policisti še ugotavljajo.

Foto: PU NM - PP Brežice

S. G.