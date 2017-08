Prenavljate v starem mestnem jedru? Na voljo je 30 tisočakov

29.8.2017 | 13:30

Staro jedro Krškega (Vir fotografije: občina Krško)

Krško - Občina Krško je objavila razpis za sofinanciranje prenov v starih jedrih Krškega in Brestanice. Na voljo je 30 tisoč evrov, vloge pa sprejemajo do 9. oktobra 2017. Sofinanciranje je na voljo za projektno dokumentacijo in funkcionalno obnovo stavb ter za obnove zunanjih delov stavb. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so lastniki zgradb na območju starega mestnega jedra Krškega ali na območju trga v Brestanici.

Podrobnosti razpisa so na spletni strani občine.

B. B.