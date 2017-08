Radio Krka širi svojo ekipo in išče nove moči za delo pred mikrofonom

29.8.2017 | 14:15

Novo mesto - Ste si kdaj želeli delati na radiu? Bi se preizkusili pred mikrofonom? Bi radi postali čisto pravi radijec? Radio Krka širi svojo ekipo in išče nove člane!

Pridružite se najboljši, najbolj udarni, najbolj lokalni in najbolj divji ekipi v naši regiji! Ste pripravljeni?

Preberite spodnji tekst, se posnemite kar na telefon in pošljite posnetek na mail avdicija@radiokrka.si!

Tekst, ki ga morate prebrati, se glasi:

"Popoldne bo večinoma sončno, v gorah lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj C.

Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj C."

Še enkrat: posnetek, vaše osnovne podatke in telefonsko številko pošljite na avdicija@radiokrka.si in kdo ve, mogoče boste ravno vi naslednja medijska zvezda! Časa imate točno do nedelje, 3. septembra!

"Radio Krka gre novim zmagam naproti! Gremo skupaj! Pohitite! Prej kot se posnamete in pošljete, prej boste zvezda!" še pozivajo radijski kolegi.

S. G.