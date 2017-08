Most čez Savo bo do konca leta prenovljen

29.8.2017 | 19:10

Foto: Občina Krško

Krško - V drugi polovici septembra se bodo na mostu v Krškem začela dela rekonstrukcije montažnih krožišč v fiksna, ki bodo v treh fazah potekala vse do konca leta. V tem času bo oviran promet, so sporočili z občine Krško.

Projekt rekonstrukcije obsega tudi preplastitev mostu in zamenjavo t. i. dilatacij – kovinskih elementov, ki so potrebni zaradi predvidenega raztezanja betona. Gre za skupno naložbo Občine Krško in Direkcije RS za infrastrukturo, saj gre za državno cesto.

Več o poteku del, terminskem planu posameznih faz obnove ter tudi o urejanju prometa v času obnove pa boste lahko prebrali v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

S. G.