Fotografski natečaj TD Vigred Metlika

29.8.2017 | 15:05

Metlika - Turistično društvo Vigred Metlika poziva k sodelovanju vse, ki se ljubiteljsko ukvarjate s fotografiranjem. Tema nagradnega foto natečaja je tokrat turizem na območju občine Metlika v vseh svojih pojavnih oblikah in asociacijah.

Tokrat želijo v ospredje postaviti ljudi, doživetja, obiskovalce odmevnih prireditev, goste, ki uživajo v kampih, v vodnih radostih, čudoviti naravi, ob dobri belokranjski kapljici in tradicionalnih domačih jedeh. "Skratka, tokrat pričakujemo, da se boste fotografi odpravili med ljudi in ovekovečili najlepše trenutke preživete v metliški občini," sporočajo organizatorji.

Fotografije pošljite v polni resoluciji (vsaj 2MB) do 20. septembra 2017 na elektronski naslov tdvigred.metlika@siol.net s priloženimi osebnimi podatki in podatki fotografije (kraj, datum, ime). Upoštevajte, da morajo biti fotografije sveže, še ne objavljene, predstavljajo naj dogodke in prizore, ki so se v metliški občini dogajali v zadnjem letu.

Strokovna komisija bo vrednotila naslednje kriterije: kakovost fotografije – ostrino, osvetlitev, kompozicijo…; tematiko fotografije – vsebino fotografije in njeno skladnost s temo foto natečaja; izvirnost – kreativnost in interpretacijo teme.

Šteli bodo glasovi strokovne komisije in všečki na Facebooku

Fotografije bodo sproti objavljali na Facebook strani Turizem Metlika, kjer bodo svoje všečke delili obiskovalci strani. V septembru 2017 bodo nagradili tri najboljše fotografije, za kar so predvidena sredstva v skupni višini 300 evrov. Upoštevani bodo glasovi strokovne komisije (60 %) in glasovi všečkov Facebook strani Turizem Metlika (40 %).

Vse pridobljene fotografije bo TIC Metlika uporabljal izključno za promocijske namene ter po končanem natečaju pripravil razstavo, so še sporočili iz TD Vigred Metlika.

S. G.