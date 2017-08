Obsojence in pripornike bodo vozili v novih vozilih

29.8.2017 | 17:50

V največjem slovenskem zaporu na Dobu bodo dobili tri nova vozila, v novomeškem zaporu pa enega. (Foto: URSIKS)

Ljubljana, Dob, Novo mesto - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) je danes prevzela 13 novih kombiniranih specialnih vozil. Z njimi bodo nadomestili dotrajana vozila po posameznih zavodih za prestajanje kazni zapora, s katerimi pravosodni policisti opravljajo prevoz zaprtih oseb v različne zunanje institucije (na sodišča, v zdravstvene ustanove, na centre za socialno delo, upravne enote, idr.). Nova vozila so varnostno preurejena tako, da omogočajo varen in human način prevoza obsojencev in pripornikov, poleg tega imajo vgrajeno tudi vso potrebno opremo za nemoteno delo pravosodnih policistov, je na svoji spletni strani objavila URSIKS.

Nova vozila je prejela večina zavodov in njihovih oddelkov, in sicer ZPKZ Dob tri, Koper, Ljubljana in Maribor po dva, Ig, Celje in oddelek Nova Gorica ter Novo mesto po enega.

"Najstarejša specialna vozila, ki jih trenutno še uporabljamo za prevoz zaprtih oseb, so iz leta 1997 in imajo prevoženih več kot 200.000 kilometrov ter so pogosto v okvari," pravijo na URSIKS, kjer dodajajo, da so vozila nabavili v postopku javnega naročanja za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, v katerem je bil izbran ponudnik Renault Nissan Slovenija.

Danes so prevzeli 13 kombiniranih specialnih vozil (Renault trafic), do konca septembra bodo prevzeli še devet specialnih vozil (Renault kangoo). Ministrstvo za javno upravo vodi tudi postopek za nakup 11 civilnih vozil, ki bodo dobavljena do konca oktobra 2017.

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij bo v uporabo prevzela skupno 33 novih vozil, kar je po daljšem obdobju pomembna pridobitev.

J. A.