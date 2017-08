Tovornjak zbil pešca

30.8.2017 | 07:00

Včeraj ob 12.21 uri je na Prijateljevi cesti v Trebnjem tovorno vozilo zbilo pešca. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanca oskrbeli na kraju in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Z AC v jarek

Zvečer ob 22.20 je na avtocesti Novo mesto-Ljubljana, pred izvozom Mirna Peč, smer Ljubljana, vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posipali razlite motorne tekočine. Za voznika so poskrbeli reševalci ZD Novo mesto in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRNIČ na izvodu KZ PROTI LOKVAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Slapšak izvod KB levo proti Senovem med 10:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Slogonsko izvod Zevnik med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.